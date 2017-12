Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord, Kim ‘tentato’ da un attacco chimico?

Terza Guerra Mondiale, ultime notizie di oggi 12 dicembre 2017: Corea del nord, Kim Jong-un tentato da un attacco con armi batteriologiche. I nodi per Trump e Israele

12 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Terza Guerra Mondiale, Kim Jong-un (LaPresse)

L’allarme scatta ancora una volta dagli Usa che proseguono nella lotta diplomatica e “strategica” contro la Corea del Nord: «Kim si sta dotando di tecnologia che potrebbe essere usata per programmi avanzati per la realizzazione di armi batteriologiche». Fonti di intelligence hanno rivelato al Washington Post della possibilità, tra l’altro già emersa nelle scorse settimane come “rumors” dalla Sud Corea: agenti patogeni, armi da usare per attacchi chimici e progetti terroristici già pronti, le accuse contro Pyongyang sono gravissime. «Perché hanno acquisito materiale e sviluppato tecnologie ma ancora non hanno prodotto le armi?", si chiede una delle fonti sul quotidiano Usa, ammettendo che prove reali non ve ne sono se non l’arrivo e gli ordini dei materiali assai sospetti. «Le nuove strutture produttive sono ben 'camuffate' all'interno di impianti destinati all'industria civile, agricola e farmaceutica», prova ad avanzare la fonte al Post. «La Corea del Nord ha sempre negato di avere qualsiasi tipo di programma di armi batteriologiche, impegnandosi a nascondere tutte le prove della sua ricerca militare in questa direzione», ha poi chiosato l'intelligence Usa.

UE “ANTI” GERUSALEMME: “NON SEGUIREMO GLI USA”

Come ampiamente prevedibile e preventivato, l’Unione Europea non segue la “mossa” di Trump e si accoda alle condanne internazionali dell’Onu contro i dissidi e gli scontri che la decisione del tycoon su Gerusalemme ha provocato in Medio Oriente. «Nessun Paese dell'Unione europea seguirà l'esempio Usa», ha fatto sapere Federica Mogherini dopo il vertice con il presidente israeliano Netanyahu tenutosi ieri a Bruxelles. «So che Netanyahu si aspetta che altri seguano la decisione del presidente Trump, di muovere l'ambasciata a Gerusalemme. Può tenere le sue aspettative per altri, perché da parte degli Stati dell'Unione europea questa mossa non arriverà», ha aggiunto davanti al leader israeliano, l’Alto Rappresentante per la politica estera europea. La contro replica, seccata, di Netanyahu è eloquente: «Il presidente Trump ha messo i fatti sul tavolo per quello che sono. La pace è basata sul riconoscimento della realtà. E che Gerusalemme sia la nostra capitale è evidente a tutti». Le distanze rimangono tali e il rischio fortissimo di un “crollo” della diplomazia Onu sul caso-Gerusalemme è purtroppo non completamente utopica come possibilità. Nel frattempo, il Medio Oriente vive ore di instabilità sul futuro della Siria e dell’Iraq dopo la sconfitta “sul campo” dello Stato Islamico: «Ordino al ministro della Difesa e al capo di stato maggiore di iniziare il ritiro delle truppe russe. Se i terroristi rialzeranno la testa, condurremo contro di loro dei raid tali come non ne hanno mai visti. Non dimenticheremo mai le perdite patite nella lotta al terrorismo qui in Siria e in Russia», sono le parole del presidente Putin ieri in vertice con Assad in Siria, un vero e proprio “terremoto” cui gli Stati Uniti non possono non considerare. Di certo la mossa di Putin è volta a vedere se dall’altra parte dell’oceano Trump scopre anche le sue carte, tra una Gerusalemme e una Corea del Nord che restano i primissimi grattacapi della Casa Bianca in vista del 2018.

