ALLERTA METEO/ Il maltempo si sposta al sud del nostro paese (oggi, 13 dicembre 2017)

Meteo, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 13 dicembre 2017. Dopo giornate di neve e allerta al nord il maltempo si sposta al sud con forti precipitazioni un po' ovunque.

13 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Meteo - La Presse

Rispetto alla mattinata la situazione legata al meteo sarà completamente rivoluzionata nel pomeriggio. Il maltempo infatti si sposterà dal centro al sud dove sarà persistente anche nella giornata di domani. Al nord la neve continuerà a cadere sul Friuli Venezia Giulia, facendosi vedere anche sulla Valle d'Aosta. L'Emilia Romagna invece sarà colpita dalla nebbia. Piogge sparse le vedremo su Marche, Umbria, Abruzzo e su tutto il sud. I temporali continueranno a colpire, proprio come nella mattinata, la bassa Campania. Le temperature minime della seconda parte della giornata saranno rappresentate dai 3° di Milano, mentre le massime arriveranno ai 18° di Palermo. Attenzione anche alle correnti e ai venti che saranno molto importanti soprattutto sul versante ionico tra Puglia e Calabria. Si muoveranno poi da nord verso sud anche sul versante tirrenico e su quello adriatico. Attenzione al vento che tirerà sulla Toscana.

MATTINATA DI MALTEMPO AL CENTRO

L'allerta meteo degli ultimi giorni al nord del nostro paese sembra essere ormai un lontano ricordo. Ora infatti le precipitazioni e la neve si spostano verso centro-sud. Durante la mattinata l'unica parte del settentrione dove ci sarà brutto tempo sarà quella a est tra Friuli Venezia Giulia e Veneto dove vedremo temporali e anche la neve. Le situazioni più preoccupanti però per la giornata di oggi, mercoledì 13 dicembre 2017, saranno tutte al centro del nostro paese. La neve cadrà copiosa al confine tra Abruzzo e Lazio. Le due regioni saranno colpite anche da precipitazioni. Sono da segnalare invece temporali sulla parte alta della Campania. Piogge sparse le vedremo sempre in mattinata su Umbria, Toscana, Marche, Molise e Puglia. Le temperature minime saranno molto basse con due città dove il termometro scenderà al di sotto dello zero. Ci saranno infatti -6° ad Aosta e -3° a Torino. Le massime sono evidenziate nei 14° di Palermo.

