AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente in A14, due ragazzi gravi (ultime notizie)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 13 dicembre 2017 sulla viabilità. Brutto incidente in A14, due ragazzi feriti in maniera grave.

13 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

La giornata di ieri sulle autostrade italiane ci ha raccontato purtroppo di altri diversi brutti incidenti. Sull'A14 se n'è verificato uno che purtroppo ha visto rimanere ferite quattro persone. AnconaToday.it ha sottolineato come le condizioni di due uomini tra questi siano gravi. L'incidente si è verificato tra i caselli di Senigallia e Montemarciano in direzione sud con dinamiche ancora tutte da verificare. I due fratelli che sono rimasti feriti in maniera grave si chiamano Andrea e Mirco Gobbi ed hanno rispettivamente 28 e 32 anni. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre la loro automobile dalle lamiere e poi i soccorsi medici li hanno portati all'ospedale regionale di Torrette. Nonostante le condizioni critiche i due comunque non dovrebbero essere in pericolo di vita anche se uno dei due ha problemi molto seri a un occhio. Gli altri quattro feriti sono stati trasportati dalla Croce rossa di Senigallia e dall'Avis di Montemarciano all'ospedale di Senigallia per curare le lievi ferite procurate nell'impatto.

CANTIERI NELLA NOTTE

Sono diverse le condizioni particolari che si verranno a vivere questa mattina, mercoledì 13 dicembre 2017, sulle autostrade italiane in seguito ai cantieri stradali che sono stati aperti durante la notte. Per questo sarà importante andare ad analizzare da vicino il portale istituzionale Autostrade.it che è sempre aggiornato in tempo reale e che ci offre la possibilità di valutare con attenzione diversi consigli per evitare traffico e problemi di ogni genere. Nella mattinata quindi bisognerà controllare le conseguenze dettate ai seguenti cantieri aperti. Partiamo dall'A9 Lainate-Svizzera dove al chilometro 33.8 direzione Lainate troveremo chiuso fino alle cinque il tratto tra Lago di Como e Como centro. Sull'A1 Bologna-Firenze invece fino alle sei sarà chiuso al chilometro 254.672 direzione Milano il tratto tra Bivio A1-Variante e Aglio chilometro 255. Infine poi sull'A7 Milano-Serravalle rimarrà chiuso il tratto tra Genova Sampierdarena e Bivio A7/A10 fino alle ore sei.

