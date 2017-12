Esame Avvocato 2017/ Seconda prova, verso i risultati: il parere di diritto penale (ultime notizie)

Esame di Stato per avvocati, bando 2017: verso i risultati, seconda prova. Oggi 13 dicembre il parere di diritto penale, domani l'ultima prova scritta. Materie e tracce

13 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Esame Avvocato 2017, oggi la seconda prova

Si apre oggi la seconda giornata di prove per l’esame Avvocato, bando 2017: dopo la lunga trafila (e anche qualche problema logistico a Cagliari e Napoli) per la prima prova di diritto civile tenutasi ieri, oggi è il turno del parere di diritto penale da redigere per tutti gli aspiranti avvocati iscritti alla sezione in corso verso l’abilitazione all’Avvocatura. Il tempo degli studi ormai è passato, il ripasso effettuato e in attesa della tappa storicamente più tosta - quella di domani - ecco qualche possibile tematica che potrà essere inserita tra le materie da utilizzare nella redazione del parere penale. Secondo il portale Altalex, tra i possibili reati contro la persona che potrebbero essere inseriti nelle due tracce a disposizione (si ricorda che ne va scelta una sola e il tempo a disposizione è di 7 ore complessive) il tema dei social network, di grande attualità, non è da scartare. «In tema di stalking, i social network sono sempre più spesso il luogo dove si manifestano gli atti persecutori, dal momento che Facebook è uno dei principali strumenti di comunicazione utilizzato dagli italiani. Non sorprende quindi che in un recente caso, l’imputato abbia reso impossibile la vita della ex compagna con atti ripetuti nel tempo consistiti in minacce, ingiurie e offese pesanti sul profilo Facebook (oltre che via telefono e email) tanto da costringerla a cambiare completamente stile di vita, addirittura trasferendosi a casa della madre (Cassazione penale, sez. V, sentenza 24/05/2017 n° 25940)», riporta Altalex. Sul fronte invece purtroppo sempre “caldo” delle violenze sessuali, una possibile utile sentenza da ripassare è quella della Cassazione penale, sez. III, sentenza 04/10/2017 n° 45589: «l’art. 609 bis comma 2 n. 1 prevede la sanzione da 5 a 10 anni per chi induce taluno a subire atti sessuali in uno stato di inferiorità fisica o psichica. Rientra in questa fattispecie l’ipotesi in cui la vittima sia drogata o alterata dall’uso di alcool. Il problema è capire se la norma possa essere applicata anche all’ipotesi in cui la vittima abbia assunto volontariamente dell’alcool, provocando sessualmente gli uomini».

LE TRE PROVE SCRITTE

Dopo la prima prova di ieri, per oggi mercoledì 13 dicembre e per domani giovedì 14 dicembre sono previste le ultime due, sempre scritte e che riguardano un parere di diritto penale (oggi) e la redazione di un proprio atto difensivo. Quest’ultima è certamente la sfida più complicata ogni anno per gli aspiranti avvocati che negli ultimi due anni praticantato hanno preparato a fondo la prova più complessa, ovvero quella di formulare una propria strategia difensiva corroborata da argomentazioni di diritto e di fatto. Quella di quest’anno dovrebbe essere l'ultima sessione di esame in cui i candidati possono utilizzare codici annotati; dal 2018, infatti, con l'entrata in vigore della riforma dell'esame di avvocato, i codici annotati saranno banditi. Nel corso della giornata saranno a mano a mano disponibili le tracce della prova d’esame di oggi, con i primi svolgimenti che saranno pubblicati nei vari portali esperti del settore. Per quanto riguarda i risultati, l’attesa è molto lunga: tra la primavera e l’estate 2018 di norma si viene a sapere dei risultati degli scritti per vedere chi è stato ammesso all’orale del prossimo autunno (tra settembre e ottobre) in modo da esplicare l’ultima intensa e complessa prova per divenire avvocati a tutti gli effetti. Clicca qui per vedere tracce, soluzioni e focus sulla prima prova (il parere di diritto civile)

