Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, oggi: i numeri vincenti! (conc 249/2017)

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 13 dicembre, i numeri vincenti in diretta con il concorso 249/2017. Numeri in diretta e in aggiornamento live, curiosità e vincite di giornata

13 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto

I numeri vincenti del SiVinceTutto, concorso speciale del Superenalotto, sono pronti a dare spettacolo. Torna l'appuntamento del mercoledì con la dea bendata: la fortuna potrebbe bussare alla vostra porta e stravolgervi la vita con vincite importanti. Tra gli appassionati di questo gioco c'è grande voglia di realizzare un "6" che permetterebbe di festeggiare nel migliore dei modi il Natale e archiviare il 2017 con progetti per l'anno nuovo. Ne sanno qualcosa coloro che la settimana scorsa hanno realizzato il "5", vincendo 1.541,99 euro. Questa somma può dare senza dubbio maggiore serenità economica ai dieci fortunati che l'hanno vinta. Ma bisogna puntare in alto e pensare a migliorare gli ultimi risultati, per questo oggi, mercoledì 13 dicembre 2017, bisogna restare focalizzati sull'uscita della sestina fortunata nella speranza che sia quella vincente. Per sognare in grande bisogna essere ambiziosi!

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Le festività natalizie stanno per entrare nel vivo, non sarebbe male allora arrivarci con un bel gruzzoletto per rilanciare i propri progetti, esaudire dei desideri che sembrava impossibile realizzare e fare qualche regalo a chi ci sta vicino. Sogni e prospettive a cui SiVinceTutto, il concorso del Superenalotto, può dare contorni concreti nell'estrazione di oggi. La settimana scorsa l'assalto alla sestina vincente è andato a vuoto, quindi la caccia ai numeri vincenti riparte oggi con maggiore determinazione. Quest'ultima però non è sufficiente da sola: serve anche una buona dose di fortuna... In attesa di far partire il countdown per il 1 gennaio, facciamo partire il conto alla rovescia per l'estrazione di SiVinceTutto. Ecco cosa è accaduto allora la settimana scorsa: i numeri vincenti del concorso 248 sono stati: 7-8-51-55-59-84. Tra poco usciranno i numeri vincenti, quindi conosceremo la combinazione fortunata. Quindi scopriremo se tra di voi c'è qualche fortunato che ha realizzato il 6!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

