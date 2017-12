Incidente stradale/ Jesolo, scontro frontale con camion: donna perde la vita (oggi, 13 dicembre 2017)

Incidente stradale: ultime notizie di oggi, 13 dicembre 2017. Jesolo, scontro frontale con camion: donna perde la vita. A Roma auto si ribalta: grave una ragazza di 26 anni

13 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Un tragico incidente stradale è avvenuto nella mattina di oggi, 13 dicembre 2017, a Jesolo. Una donna ha perso infatti la vita dopo lo schianto contro un mezzo pesante. Un bilancio pesante, dunque, quello di questa mattina. La vittima, di cui non sono state rese ancora note le generalità, stava percorrendo via Roma Sinistra al volante della sua auto quando si è scontrata frontalmente contro un camion che sembra provenisse dal senso di marcia opposto. Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire, comunque la macchina a causa dell'impatto è finita in un fossato. Sul posto sono arrivati i soccorsi per l'automobilista, che è stata estratta dai vigili del fuoco dall'abitacolo. Purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare. Qualche minuto prima, come riportato dal Corriere della Sera, a Mira una 28enne che stava guidando la propria auto era uscita di strada, riportando per fortuna solo ferite lievi.

INCIDENTE STRADALE A UZZANO, FAMIGLIA IN OSPEDALE. ROMA, GRAVE 26ENNE

Un incidente stradale è avvenuto alle 8.30 di oggi anche a Uzzano, in via Francesca Vecchia. Coinvolte due auto, quattro sono invece feriti, tra cui una famiglia composta da padre, madre e figlia piccola. Per ora si conosce solo l'anagrafica della madre, per quanto riguarda i feriti: L. I. di 42 anni è ricoverata in codice giallo al pronto soccorso di Pescia. I congiunti sono invece stati trasferiti invece in codice verde, così come il conducente dell'altra automobile. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, l'automedica da Pescia, la Pubblica assistenza di Uzzano, Chiesina Uzzanese e Pescia. Una ragazza di 26 anni è invece rimasta gravemente ferita e trasportata in codice rosso al policlinico Gemelli di Roma in seguito ad un incidente stradale avvenuto in via Vittorio Montiglio. La giovane era al volante della sua Citroen C1 questa mattina, intorno alle 6.30 circa, quando per cause ancora da accertare è uscita di strada e l'auto si è ribaltata. Non è escluso, secondo il Messaggero, che l'incidente sia stato causato dall'asfalto bagnato e pieno di foglie.

