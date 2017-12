PASCAL ALBANESE/ Un terzo uomo tra lui e Sofiya? I genitori, "era preoccupato per lei" (Chi l'ha visto?)

Pascal Albanese: si infittisce il giallo sulla morte dell'ex responsabile aziendale di Cornuda. Ha ucciso la sua compagna ucraina, Sofiya, o al contrario è stato eliminato da un terzo uomo?

Carabinieri (foto da Lapresse)

Inizialmente sembrava tutto semplice, forse troppo. Pascal Albanese, ex responsabile aziendale di Cornuda, paesino di 6000 anime in provincia di Treviso, che si toglie la vita in preda al rimorso per aver eliminato Sofiya Melnik, sua compagna da dieci anni. Dieci, il numero che ritorna sotto forma di giorni: quelli che passano dal 15 novembre, data della sparizione della donna ucraina, al ritrovamento del cadavere di Pascal nella loro villetta. Lo trovano impiccato, accanto a lui un biglietto in cui motiva il gesto con l'insopportabilità del dolore dettato dalla scomparsa di Sofiya. Ma è stato Pascal, nato in Francia da padre italiano e madre francese, ad ucciderla? Di certo c'è che è stato lui il primo a dare l'allarme ai carabinieri, denunciandone la scomparsa. Ci sono però molti dubbi, molti punti che non tornano in questo giallo dai risvolti tragici: è possibile, ad esempio, che Pascal sia stato indotto a suicidarsi? I familiari del 50enne si sono spinti oltre: credono all'ipotesi dell'avvelenamento mascherato da suicidio. Nemmeno l'autopsia li ha convinti del contrario: per questo hanno chiesto gli esami tossicologici, perché credono alla presenza di un terzo uomo, arrivato a guastare l'idillio della coppia.

I GENITORI, "PASCAL ERA PREOCCUPATO PER SOFIYA" (CHI L'HA VISTO?)

Che qualcosa da un po' di tempo a questa parte non andasse per il verso giusto era noto anche ai genitori di Pascal Albanese. Come riportato dal Corriere della Sera, papà Angelo e mamma Eliane, dalle poche confidenze fatte dal figlio hanno ricavato questa impressione: "Erano una coppia felice, lui era disperato senza di lei ed era molto preoccupato perché diceva che da un paio di mesi Sofiya era cambiata, era strana. Pascal temeva che qualcuno la minacciasse, che volesse farle del male". Si cerca allora di ricostruire la vita riservata di questa coppia di montagna: è possibile che Pascal abbia scoperto una doppia vita della sua compagna ucraina? Del resto c'è un altro dettaglio che non sembra tornare agli inquirenti che stanno investigando sul caso: Sofiya diceva di lavorare da interprete a Bologna, ma non v'è alcun riscontro a confermarlo. Lo spettro di una vita parallela si fa più concreto, il giallo sempre più fitto. Come e perché è morto Pascal? Dov'è finita Sofiya? Dubbi ai quali, per ora, si fatica a rispondere.

