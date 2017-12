Santa Lucia/ 13 dicembre, buon onomastico e santo del giorno: il martirio e il coraggio della fede

Santa Lucia, oggi 13 dicembre il Santo del Giorno: auguri di buon onomastico, la storia e le tradizioni della santa che anticipa il Natale. "Il martirio e il coraggio della fede"

Si festeggia oggi in tutto il mondo la grande celebrazione di Santa Lucia: tra i tanti onomastici, le ricorrenze e le tradizioni legate alla Santa che - come un Babbo Natale in versione femminile - porta regali ai più piccoli e bisognosi, la figura di questa santa che si celebra oggi non può non essere legata a doppio filo alla tragica storia del suo martirio. Come ha ricordato anni fa Papa Francesco in occasione di un incontro con la comunità dei ciechi in Trentino Alto Adige - Santa Lucia è infatti patrona della luce e degli occhi - «Lucia ci suggerisce un valore che mi sembra molto importante anche per voi: il coraggio. Lei era una giovane donna, inerme, ma ha affrontato le torture e la morte violenta con grande coraggio, un coraggio che le veniva da Cristo risorto, col quale era unita, e dallo Spirito Santo, che abitava in lei». Secondo il Pontefice, tutti abbiamo bisogno di quel coraggio per affrontare i nostri drammi: «Un altro valore ci viene suggerito da santa Lucia, cioè il fatto che lei non era sola, ma faceva parte di una comunità, era membro di un corpo di cui Cristo è il Capo, pietra di un edificio di cui Cristo è il fondamento. Anche questo aspetto trova riscontro sul piano umano. Voi siete un’associazione, e questo è un valore! Un’associazione non è una somma di individui, è molto di più. Oggi c’è molto bisogno di vivere con gioia e impegno la dimensione associativa, perché in questo momento storico è “in ribasso”, non è fortemente sentita. Fare gruppo, essere solidali, incontrarsi, condividere le esperienze, mettere in comune le risorse… tutto questo fa parte del patrimonio civile di un popolo». Non meno importante, il Pontefice ricalcava il valore decisivo della vita donata, del sacrificio di sé per un amore più grande: «Lucia ci dice che la vita è fatta per essere donata. Lei ha vissuto questo nella forma estrema del martirio, ma il valore del dono di sé è universale: è il segreto della vera felicità. L’uomo non si realizza pienamente nell’avere e neppure nel fare; si realizza nell’amare, cioè nel donarsi. E questo può essere inteso anche come il segreto del nome “Lucia”: una persona è “luminosa” nella misura in cui è un dono per gli altri. E ogni persona, in realtà, lo è, è un dono prezioso!».

A SANTA LUCIA MEZZO MILIONE DI BAMBINI SCARTA IN ANTICIPO I REGALI

Come ha annunciato oggi, vigilia di Santa Lucia, la Coldiretti, nella festa del 13 dicembre saranno in Italia ben più di mezzo milione di bambini che si troveranno a scartare i regali prima del Natale. Come spieghiamo qui sotto, la tradizione della Santa della Luce in molte zone d’Italia e d’Europa rappresenta una sorta di “anticipo di Babbo Natale”: «L’appuntamento con Santa Lucia è festeggiato con l’acquisto di regali e dolci per i più piccoli, mentre in molte città si svolgono tradizionali mercati con banchi di ogni tipo per tutta la settimana che precede il 13 dicembre che presso i popoli del nord viene indicata come la data dalla quale si attende il ritorno della luce nel periodo più buio dell’anno, nonostante sia stato scientificamente provato che il 13 dicembre non coincida con il solstizio d’inverno e quindi “Santa Lucia non è il giorno più corto che ci sia», spiega ancora la Coldiretti. Oltre ai Paesi scandinavi, a festeggiare in maniera ingente la festa di Santa Lucia sono Verona, Brescia, Bergamo, Cremona, Lodi, Mantova, Piacenza, Reggio Emilia e Vicenza, e ovviamente anche la Sicilia. Insomma, questa notte saranno davvero tanti i piccini che attenderanno la Santa sull’asinello che si recherà nelle case dei bambini e lascerà loro doni, se sono stati bravi durante l’anno, o carbone se non hanno sempre obbedito ai loro genitori, in piena tradizione. Per sapere invece la storia e la tradizione di Santa Lucia, clicca qui per tutte le informazioni della nostra scheda.

