TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Sicilia, sisma M 1.8 a Catania (13 dicembre 2017, ore 12:10)

13 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Terremoto oggi, ultime notizie (Foto: da Pixabay)

Sono ben ventinove le scosse di terremoto registrate finora, per la sola giornata di oggi, 13 dicembre 2017, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Per fortuna si tratta di eventi sismici di bassa intensità, come quello delle 11.37 in Sicilia che è stato di magnitudo M 1.8 sulla scala Richter. La Sala Sismica di Roma ha individuato l'epicentro con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 37.69, longitudine 15 e ipocentro attestato a 6 chilometri di profondità. Il Comune di Ragalna, in provincia di Catania, è quello più vicino all'epicentro del terremoto, ma entro i 15 chilometri si segnalano anche quelli di: Nicolosi, Zafferana Etnea, Pedara, Trecastagni, Belpasso, Milo, Viagrande, Santa Venerina, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, San Pietro Clarenza, Camporotondo Etneo, Mascalucia, Aci Bonaccorsi, Tremestieri Etneo, Aci Sant'Antonio, Sant'Alfio, San Giovanni la Punta, Paternò, Adrano e Gravina di Catania.

MARCHE, SISMA M 0.9 IN PROVINCIA DI MACERATA

L'ultimo terremoto registrato dalla Sala Sismica di Roma dell'Ingv è quello avvenuto nelle Marche, vicino Serravalle di Chienti, in provincia di Macerata. Il sisma è stato di magnitudo 0.9 ed è avvenuto a latitudine 43.08, longitudine 12.93 e ad una profondità di 11 chilometri. I Comuni più vicini all'epicentro del terremoto sono: Sefro, Muccia, Pieve Torina, Pioraco, Nocera Umbra, Monte Cavallo, Fiuminata, Camerino, Pievebovigliana, Fiordimonte, Valtopina, Castelraimondo, Esanatoglia e Fiastra. Alle 11.12 è invece stata invece segnalata una scossa di terremoto nel Lazio, più precisamente in provincia di Rieti. Il sisma, di magnitudo M 1.2 sulla scala Richter, è avvenuto vicino Accumoli. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 42.71, longitudine 13.16 e ad una profondità di 9 chilometri. I Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del terremoto sono: Cittareale, Norcia, Cascia, Arquata del Tronto, Amatrice, Monteleone di Spoleto e Poggiodomo.

