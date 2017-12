Taglia le mani alla moglie per gelosia/ Russia, sospetta che abbia un amante e la tortura con un'ascia

Russia, taglia le mani alla moglie per gelosia: sospetta che abbia un amante e la tortura con un'ascia. Le ultime notizie sul macambro caso avvenuto non lontano da Mosca

13 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Marito geloso taglia mani alla moglie (Foto: East2west News)

La gelosia può avere risvolti molto macabri. Lo dimostra il caso di Dmitry Grachyov, un 26enne russo che ha brutalmente aggredito la moglie perché sospettava che avesse un amante segreto. Ha tagliato entrambe le mani alla moglie con un'ascia: un attacco selvaggio, in pieno stile medievale, avvenuto a Panikovo, non lontano da Mosca. I medici russi sono riusciti a ricucire una mano, ma non hanno potuto far nulla per salvare l'altra. Stando a quanto riportato dal The Sun, che ha ricostruito la vicenda, Grachyov ha preso la madre dei suoi due figli e l'ha portata in una foresta. Qui ha usato l'ascia per tagliarle le dita: questo lo strumento di tortura per cercare di strapparle la confessione. La moglie però ha continuato a respingere le accuse, spiegano fonti di polizia. Quindi, il 26enne ha tagliato prima una mano e poi l'altra. Quando ha visto il sangue sgorgare da entrambe le braccia della moglie, Grachyov l'ha portata in ospedale e si è consegnato alla polizia.

RUSSIA, SOSPETTA TRADIMENTO MOGLIE: LE TAGLIE LE MANI

Margarita è stata sottoposta ad un'operazione estremamente complessa per riavere una delle mani che suo marito le ha tagliato via. L'intervento chirurgico è durato nove ore e le ha restituito una mano dopo l'attacco del marito, rinominato «Otello con l'ascia». La mano destra e il relativo braccio sono risultati troppo danneggiati nel raccapricciante attacco per essere salvati, riferiscono i medici. Finito in manette, il marito geloso finirà ora a processo, ma si attende la conclusione delle indagini. La coppia, convolata a nozze cinque anni fa, ha due figli di quattro e tre anni. Gli amici della coppia definivano i due coniugi «uniti e amorevoli». Una collega della donna ha dichiarato: «Non mi aveva mai parlato di problemi nella coppia». Altri amici però hanno riferito che si stava preparando a divorziare da suo marito. «Ti ucciderò. Se necessario, andrò in carcere», avrebbe detto Grachyov alla moglie in un'occasione, secondo un amico di famiglia. Intanto i medici si dicono sconvolti per la vicenda: «Una persona normale non sarebbe capace di ciò. Questo è un caso scandaloso. Il team chirurgico ha fatto un lavoro incredibile, che all'inizio sembrava impossibile».

