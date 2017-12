Terza guerra mondiale/ Tensione Corea del Nord-Usa, la Cina prepara campi profughi

Terza Guerra Mondiale, ultime notizie di oggi 12 dicembre 2017: Corea del nord, la Cina prepara campi profughi al confine, Corea del Sud che chiede il rinvio delle esercitazioni agli USA

Clima di alta tensione sull’asse Corea del Nord – Stati Uniti d’America, pericolo Terza guerra mondiale all’orizzonte. Continuano le schermaglie tra il dittatore Kim Jong-un e il presidente statunitense Donald Trump, con gli USA che insieme alla Corea del Sud e il Giappone sta monitorando con grande attenzione le mosse dei nordcoreani, tra test missilistici e pericoli nuclerari o batteriologici. Si sono susseguite negli ultimi tempi le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti d’America ma, come sottolinea Sputnik news, lo stato asiatico avrebbe richiesto agli americani il rinvio delle esercitazioni che si svolgerebbero in concomitanza con le Olimpiadi invernali del 2018, in programma dal 9 al 25 febbraio.Il motivo, rivela il Financial Times, è legato alla volontà della Corea del Sud di evitare provocazioni della Corea del Nord durante l’evento sportivo più seguito al mondo. Confermate, dunque, le indiscrezioni rilanciate dalla nota agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, con l’obiettivo di far svolgere nella massima serenità Olimpiadi di Pyeongchang.

CINA, CAMPI PROFUGHI AL CONFINE

L’eventuale Terza guerra mondiale con Stati Uniti d’America e Corea del Nord protagoniste chiamerebbe direttamente in causa la Cina, confinante con lo stato guidato da Kim Jong-un. E per questo motivo, secondo il The Guardian, la Cina sta allestendo campi profughi al confine. Un possibile conflitto militare, o ancor peggio nucleare, non è assolutamente da escludere e il governo cinese non vuole farsi cogliere impreparato. Un rapporto del colosso cinese delle telecomunicazioni China Mobile fa riferimento a dei test fatti per valutare la forza del segnale delle comunicazioni in cinque aree utilizzabili per l’allestimento di campi profughi. Come sottolinea Panorama, questi cinque campi profughi avrebbero luogo a Changbai, Changbai Shibalidaogou, Changbai Jiguanlizi, Tumen e Hunchun. Si sono susseguiti negli ultimi tempi dei tentativi di fuga dalla Corea del Nord e non sono mancate le critiche delle Nazioni Unite a Pechino per il modo in cui ha rimpatriato coloro che sono ritenuti disertori in patria. Uno spiraglio per il dialogo tra le due potenze resta presente, ma in maniera sempre più tenue: la Cina è al lavoro per trovare un compromesso, ma le notizie che arrivano dalla Corea del Nord non rasserenano il clima, con Pyongyang che starebbe sperimentando la produzione di ordigni con batteri di antrace, colera e peste.

