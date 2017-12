ALLERTA METEO/ Tornano i temporali, domani di nuovo allarme? (oggi, 14 dicembre 2017)

Meteo, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 14 dicembre 2017. Tornano i temporali al nord, con la giornata di domani che potrebbe far scattare nuovamente l'allerta meteo.

14 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Meteo - La Presse

Le previsioni del tempo ci sottolineano come domani potrebbe scattare nuovamente l'allerta meteo. Sono previsti infatti temporali su tutto il versante tirrenico a partire dalla Liguria fino ad arrivare alla Puglia. Situazioni preoccupanti soprattutto sul Lazio e sulla bassa Toscana dove dovrebbe piovere costantemente per tutta la giornata. Giornata anche di intense nevicate nell'estremo nord del paese. La neve cadrà in maniera importante su tutto l'arco delle Alpi nella mattinata, con la situazione che però non dovrebbe diventare preoccupante visto che nel pomeriggio tutto dovrebbe essere più tranquillo. Leggera ripresa invece per le temperature con le minime che saranno attorno ai -2° ad Aosta e Torino, salgono anche le massime che arriveranno invece ai 17° in provincia di Palermo nel pomeriggio. Altro problema piuttosto serio sarà quello legato al vento con correnti molto forti che si muoveranno da sud verso nord-est sul Mar Tirreno.

PREVISIONI METEO, TORNANO I TEMPORALI AL NORD

Tornano i temporali al nord, questo raccontano le previsioni del tempo della giornata di oggi giovedì 14 dicembre 2017. Una situazione che si farà complicata fin a partire dalla mattinata quando vedremo temporali sul versante Levante della Liguria e pioggia su Friuli Venezia Giulia e Veneto. La neve invece cadrà per tutto il giorno su Valle d'Aosta, alta Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli. Inoltre nella mattinata questa sarà protagonista anche nell'entroterra tra Lazio e Abruzzo. La pioggia poi nel pomeriggio sarà protagonista anche al centro sud, con precipitazioni su Lazio, Calabria, Molise e Abruzzo. Le temperature minime saranno attorno ai -5° ad Aosta, con il segno meno che si vedrà anche a Bolzano. Le massime invece vedranno il termometro salire fino ai 16° nelle province di Palermo e Catania. Sicuramente la regione che vivrà una giornata importante di sole sarà la Sicilia dove ci sarà sole per tutto il giorno. Attenzione anche ai venti e alle correnti che saranno piuttosto forti soprattutto sul versante tirrenico.

