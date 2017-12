AUTOSTRADE/ Bollettino traffico: 10 auto coinvolte in incidente sull'A12 (ultime notizie, oggi 14 dicembre)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 14 dicembre 2017 sulla viabilità. Grandinata provoca un brutto incidente con 10 auto coinvolte in A12

14 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Traffico autostrade - La Presse

Un brutto incidente nella mattinata di ieri ha visto coinvolte addirittura dieci automobili. Le cause sono legate a una improvvisa grandinata che si è abbattuta tra le uscite di Deiva Marina e Carrodano. Il bilancio parla di ben venti persone ferite di cui la metà in lieve entità tanto da essere medicate sul luogo dell'incidente dalle accorse ambulanze. L'altra metà però è stata trasferita in ospedale in codici verdi e gialli, nessuno per fortuna è in pericolo di vita o in una situazione di estrema gravità. La polizia stradale è intervenuta sul posto e ha chiuso il tratto autostradale per circa due ore, con conseguenza di una coda di ben cinque chilometri. La situazione è stata ripristinata già verso l'ora di pranzo con nessun problema nel pomeriggio. Non dovrebbero esserci quindi condizionamenti legati alla giornata di oggi quando la viabilità su quel tratto specifico di autostrada dovrebbe essere normale.

AUTOSTRADE, CANTIERI APERTI NELLA NOTTE

Sono diversi i cantieri che sono stati aperti nella notte sulle autostrade italiane e che potrebbero condizionare la viabilità nelle prime ore della giornata di oggi giovedì 14 dicembre 2017. Sarà importante per questo consultare il portale istituzionale Autostrade.it che viene aggiornato in tempo reale e offre anche degli utili consigli per ritrovarsi in mezzo al traffico. Andiamo ora ad analizzare da vicino le situazioni più complesse. Il tratto che riaprirà prima sarà quello tra Genova Bolzaneto e il Bivio A7/A12 Genova-Livorno sull'A7 Milano-Serravalle-Genova al chilometro 128.7 direzione Genova, orario fissato attorno alle quattro. Per le cinque invece riaprirà sull'A9 Lainate-Svizzera il tratto tra Lago di Como e Como Centro. Alle sei troveremo aperti sull'A1 Bologna-Firenze il tratto tra Bivio A1-Variante e Aglio e quello tra Aglio km 255 e Roncobilaccio rispettivamente ai chilometri 254 e 242 direzione Milano.

