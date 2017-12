Andrea La Rosa/ Trovato ucciso l'ex calciatore e DS del Brugherio: il corpo nel bagagliaio di un'auto

Andrea La Rosa, a distanza di un mese dalla sua scomparsa, trovato senza vita l'ex calciatore 35enne. Il corpo nel bagagliaio di un'auto guidata da una donna, è giallo.

14 dicembre 2017

Andrea La Rosa

Ad un mese esatto dalla sparizione di Andrea La Rosa, l'ex calciatore di Serie C e direttore sportivo del Brugherio Calcio, arriva la notizia che nessuno voleva ricevere ma che, in fondo, era tristemente attesa: il giovane 35enne è stato rinvenuto senza vita. La notizia è giunta nel tardo pomeriggio di oggi e, come riporta Il Messaggero nell'edizione online, sembra confermare l'ipotesi drammatica sostenuta sin dal principio dai Carabinieri che avevano aperto un'inchiesta con l'ipotesi di omicidio dopo la denuncia della famiglia. Andrea aveva fatto perdere le tracce in modo misterioso ma allo stesso tempo preoccupante. Un silenzio che con il passare delle ore aveva impensierito subito la sua famiglia tanto da dirsi convinta dell'atroce destino che gli sarebbe potuto capitare. "È sparito, l’hanno ucciso", dicevano gli amici. Timori che sembravano basarsi proprio sulle frasi che lo stesso 35enne aveva pronunciato prima della sua scomparsa. La Rosa aveva infatti raccontato di un imminente incontro che avrebbe dovuto avere nella periferia di Milano con alcune persone per una questione di soldi. Proprio questo scenario aveva fatto temere a conseguenze drammatiche per l'uomo anche se gli inquirenti erano rimasti con la bocca cucina. Nessun precedente penale, proveniente da una buona famiglia e con un'attività professionali priva di guai. Cosa avrebbe potuto portare alla sparizione improvvisa di Andrea?

ANDREA LA ROSA, INTERROGATE DUE PERSONE

Da un mese l'ex calciatore brianzolo si era trasformato in un fantasma: nessuna telecamera lo aveva ripreso e così la sua auto, scomparsa insieme a lui. Un modo strano di comportarsi che non trovava alcuna giustificazione presso la sua famiglia che fino ad oggi ha continuato a ripetere: "mai e poi mai si sarebbe allontanata volontariamente e senza comunicarlo". A destare però sospetti e timori era stato proprio quell'incontro che il 35enne avrebbe avuto il giorno della scomparsa e dal quale sembrava dipendere il proprio destino. Solo oggi la drammatica svolta: Andrea è stato trovato senza vita, ucciso, riferiscono le fonti di stampa. Come spiega Il Giorno, dopo una primissima indagine per allontanamento volontario, gli inquirenti avevano iniziato a propendere per la pista dell'omicidio, tesi divenuta poi quella prediletta dopo la sparizione, con il 35enne, dell'auto e dopo aver appreso del conto in banca totalmente ripulito. Secondo le indiscrezioni raccolte da Repubblica.it, il suo corpo era nel bagagliaio di una vettura che è stata fermata mentre viaggiava lungo la Milano-Meda. Alla guida ci sarebbe stata una donna la quale, lungo il tragitto, si sarebbe fermata per caricare un'altra persona. Le due persone sarebbero al momento sotto interrogatorio ma non sarebbero stati presi provvedimenti nei loro confronti.

