Coniugi uccisi e avvolti nel cellophane/ Viterbo, ricercato il figlio: cadaveri a L, ispirato da libro horror?

Viterbo, coniugi uccisi e avvolti nel cellophane: ricercato il figlio, Ermanno Fieno. Cadaveri a L: ispirazione da libro horror? Le ultime notizie sul duplice omicidio

14 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Viterbo, coniugi uccisi e avvolti nel cellophane (Foto: LaPresse)

Una scena da film horror a Viterbo: una coppia è stata infatti trovata morta e avvolta nel cellophane. Si sospetta che ad ucciderli sia stato uno dei figli, Ermanno Fieno, di 44 anni. L'uomo aveva detto alla sorella di aver portato i genitori, Gianfranco Fieno e Rosa Franceschini, in una clinica, ma ora si sono perse le sue tracce. La sorella, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con i genitori, ha lanciato l'allarme. I vigili del fuoco hanno scoperto i corpi dei coniugi di 83 e 71 anni sul letto. Gli investigatori di Viterbo stanno indagando per duplice omicidio. Sui corpi non sono stati individuati segni di violenza, quindi potrebbero essere morti per asfissia, soffocamento o avvelenamento. Secondo il medico legale, il decesso dei coniugi risale ad almeno tre giorni fa. Il ritrovamento è stato macabro anche perché i cadaveri dei due coniugi sono stati ritrovati disposti a "L": l'uomo con la testa sul cuscino, la moglie adagiata parallelamente alla pediera. Inoltre, i loro corpi senza vita sarebbero stati impacchettati con del cellophane.

CONIUGI UCCISI E AVVOLTI NEL CELLOPHANE: UNO STRANO RITUALE...

Non è sfuggito agli investigatori di Viterbo un post su Facebook di Ermanno Fieno: sul profilo del 44enne compare infatti un post risalente a qualche giorno prima degli omicidi in cui parla di un libro horror ("Il grande dio Pan" di Arthur Machen) che potrebbe aver ispirato la posizione in cui sono stati ritrovati i cadaveri dei suoi genitori. «Dicono che sia il libro più terrificante mai scritto, vediamo se è davvero così», aveva commentato sui social il figlio della coppia. Stando a quanto riportato da TusciaWeb, ora proseguono senza sosta le ricerche del 44enne. I vicini di casa lo descrivono come «una persona solitaria». Inoltre, hanno riferito agli inquirenti di averlo visto «in zona fino al pomeriggio». Alcuni di loro si sono detti sconvolti per la tragedia e « terrorizzati all'idea che possa tornare qui per qualche ragione. Stanotte non abbiamo chiuso occhio». Ermanno Fieno, che nella tarda serata si sarebbe trovato ancora nel quartiere, avrebbe fatto perdere le sue tracce proprio all'arrivo dei soccorritori.

