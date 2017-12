ESAME AVVOCATO 2017/ Verso i risultati, terza prova: l’atto giudiziario (ultime notizie)

Esame di Stato per avvocati, bando 2017: verso i risultati, terza prova. Oggi 14 dicembre l'atto giudiziario (civile, penale, amministrativo), è l'ultima prova scritta. Materie e tracce

14 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Esame Avvocato 2017, oggi la terza prova (LaPresse)

Scocca oggi il terzo e ultimo capitolo dell’Esame Avvocato 2017: dopo i due pareri da redigere per diritto civile e penale, la terza e ultima prova dell’esame per aspiranti avvocati riguarda la stesura di un atto giudiziario. A disposizione saranno messi dalla Commissione questa volta tre tipi diversi di atti: civile, penale, amministrativo, con il candidato che potrà scegliere quello a lui più idoneo, magari proprio quella materia maggiormente osservata nei mesi di praticantato in studio giuridico. È ovvio che per questo tipo di prova è richiesto un approccio diverso e strumenti diversi da utilizzare: se per i pareri, l’aspirante avvocato doveva calarsi nei panni del legale e consigliare al cliente la strada migliore e nel suo interesse, con la prova di oggi bisogna redigere un atto con l’insieme di strumenti processuali esistenti nell’ordinamento. Si dove prendere posizione in favore del proprio ipotetico cliente, anche se non si condividono appieno le ragioni e seguire alcuni passaggi necessari e decisivi. Secondo “La Legge è per tutti”, va: individuata la tipologia di atto più idonea, analizzare tutte le norme che regolano quell’atto, verificare se vi sono cause di carenza di giurisdizione. E poi, «Accertare la competenza del giudice; Verificare la sussistenza della legittimazione attiva e passiva; Inserire gli elementi indispensabili per l'individuazione delle parti; individuare gli elementi favorevoli al proprio cliente; Analizzare e rielaborare la giurisprudenza in materia; Inserire le domande che si vogliono proporre; Formulare le richieste istruttorie e infine inserire la procura alle liti». Nel corso della giornata saranno a mano a mano disponibili le tracce della prova d’esame di oggi, con i primi svolgimenti che saranno pubblicati nei vari portali esperti del settore. Per quanto riguarda i risultati, l’attesa è molto lunga: tra la primavera e l’estate 2018 di norma si viene a sapere dei risultati degli scritti per vedere chi è stato ammesso all’orale del prossimo autunno (tra settembre e ottobre) in modo da esplicare l’ultima intensa e complessa prova per divenire avvocati a tutti gli effetti. Clicca qui per vedere tracce, soluzioni e focus sulla prima prova (il parere di diritto civile) - sulla seconda prova (il parere di diritto penale)

WALKIE TALKIE IN AULA, MADRE E FIGLIA DENUNCIATE A PADOVA

È emerso ieri dopo che il caso assurdo era stato rinvenuto martedì a Padova durante la prima prova dell’esame per avvocato, ma la storia merita di essere raccontata per l’assurdità e l’ingegno “truffatore” delle due protagoniste. In Fiera a Padova c’erano, come oggi 1224 candidati (anzi oggi immaginiamo ve ne sarà una di meno dopo quello che state per leggere, ndr) per provare l’intenso test Avvocati: ebbene, una madre fuori dalla maxi aula e la figlia in Fiera a scrivere, sono state beccate mentre comunicavano con un doppio walkie talkie e un’arsenale degno dei migliori cyber truffatori. Pc, tablet, registratori (ma resta complesso capire dove li avessero inseriti sinceramente) e appunto ricetrasmittenti per cercare di comunicare via radio e produrre una prova al meglio delle possibilità… illegali. «Le onde radio generate dai walkie talkie sono state captate da un rilevatore. È scattato l’allarme tra i commissari (integrati dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza) e, nel giro di un paio d’ore, è stata smascherata prima la madre-complice poi la candidata che voleva farsi beffe di regole, divieti e merito, requisito indispensabile per superare il test e indossare con orgoglio e dignità la toga», come scrive La Tribuna Treviso nelle cronache stamani. Ovviamente denunciate tutte e due, esame bloccato per la figlia e scene imbarazzanti con la madre che per un’ora ha cercato di negare il tutto, salvo poi insultare la commissione «Siete commissari pagati... cosa vi mettete a rompere le scatole», peggiorando ulteriormente la situazione già grave di per sé.

