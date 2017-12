INCIDENTE STRADALE/ Brescia, A4: uomo investito da un tir, traffico in tilt (ultime notizie)

Incidente stradale, ultime notizie di oggi 14 dicembre 2017: Brescia, su A4 un uomo investito da un tir mentre era in corsia di emergenza. Traffico in tilt verso Bergamo

14 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Incidente stradale

Grave più che altro per le conseguenze sul traffico l’incidente stradale avvenuto poche ore fa in Friuli Venezia Giulia, precisamente sull’A4 presso lo svincolo di Sistiana in direzione Venezia. Le lunghe code, circa 4-5 chilometri di colonne di veicoli, si sono originate dopo lo schianto tra un’auto e un furgone appena dopo la stazione di sosta di Duinio Nord, con occupazione di tutta la carreggiata delle due carcasse fortemente incidentale. Come rivela il Gazzettino con le ultime notizie dall’A4, «La careggiata è stata liberata dai mezzi e per smaltire la colonna di veicoli è stata aperta la corsia di sorpasso. Uno dei conducenti è rimasto ferito ma in maniera lieve ed è stato trasportato dai sanitari del 118 all'Ospedale di Cattinara. Sul posto anche Polizia stradale, vigili del fuoco di Opicina».

BRESCIA, A4: INVESTITO DA UN TIR IN CORSIA DI EMERGENZA, È GRAVISSIMO

È invece gravissimo l’incidente avvenuto questa mattina poco prima delle ore 7 sempre sull’A4 ma presso i caselli Brescia centro e Brescia Est: un giovane di 29 anni è stato investito da un tir ed è ora in condizioni critiche. Era sceso dalla sua vettura in una area di sosta, forse addirittura la corsia di emergenza, quando un tir a tutta velocità lo ha letteralmente centrato, causandogli trami facciali e addominali plurimi. È gravissimo, anche se rimane in vita trasportato subito allo Spedale Civile di Brescia: come riporta Autostrade.it, «fila al km 215.2 in entrambe le direzioni (dall’altra parte per la presenza di curiosi) con coda in uscita a Brescia Ovest per traffico intenso. Le code che sono arrivate fino a Bergamo e Dalmine, causando forti rallentamenti anche su gran parte delle strade collegate ai caselli». La speranza è che le condizioni del giovane possano migliorare, ma di certo il trauma e l'impatto subito è stato davvero violentissimo, conferma l'Eco di Bergamo dopo le prime testimonianze dal luogo dell'incidente.

