LOTTO/ Estrazioni di oggi 10eLotto e Superenalotto 14 dicembre: ecco i numeri vincenti!

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 14 dicembre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.149/2017: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto (LaPresse)

Tra un pacco e l'altro da incartare e sistemare sotto l'albero in vista del Natale sistemate anche carta e penna per segnare i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Magari tra i vostri appunti potrebbe finire uno dei numeri ritardatari del Lotto. Ce n'è uno che sta facendo disperare gli appassionati di questo gioco: ci riferiamo al 76 su Cagliari, che continua a scappare. In cima alla classifica dei centenari del Lotto, è arrivato a 191 assenze. Il traguardo a tre cifre è diventato più vicino per il 3 su Firenze, visto che è arrivato a 95 concorsi di ritardo. Il terzo posto invece spetta al 20 su Bari, che invece è a quota 94 assenze. Ma la lista non si ferma qui, perché possiamo parlare di una vera e propria top ten dei numeri più assenti del Lotto: al quarto posto, ad esempio, c'è il 56 su Venezia, che ha collezionato 92 assenze, mentre segue al quinto posto il 16 su Torino, che è invece a quota 85 turni di ritardo. Chissà se qualcuno di questi numeri deciderà di porre fine alla sua fuga prima di Natale... (agg. di Silvana Palazzo)

ASPETANDO L'ESTRAZIONE

Appuntamento di metà settimana per il Lotto, il Superenalotto e il 10eLotto, che questa sera regaleranno i propri premi a tutti i giocatori che parteciperanno alla nuova estrazione. Le quote sono sempre più alte ed in molti casi riservano sorprese inaspettate: lo dimostra del resto la vincita più alta del Lotto registrata nel precedente concorso. Un fortunello di Pavia è riuscito a centrare una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Venezia, per un bottino che sfiora i 130 mila euro. Oltre 62 mila euro sono finiti invece a Bergamo, grazie ad una quaterna realizzata da un appassionato, mentre il terzo posto sul podio è stato conquistato da un vincitore di Milano. Suo il terno del valore di 36 mila euro. Un altro terno ha premiato invece un giocatore di Fiumicino, in provincia di Roma, che con una combinazione sulla ruota di Firenze ha conquistato 23.750 euro in premio. La vincita più alta del 10eLotto riguarda invece i 20 mila euro centrati da un appassionato della provincia di Cagliari, di Monserrato.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Manca ancora poco prima del concorso del Lotto di questa sera e tutti i giocatori più previdenti sono già in prima fila, pronti a conoscere i nuovi numeri vincenti. Diversi appassionati saranno invece in ritardo per giocare la propria combinazione, anche per via delle imminenti vacanze natalizie e per la storica corsa ai regali. Individuare dei numeri da giocare potrebbe diventare quindi un compito pesante per chi ha i minuti contati ed ha bisogno di non perdere tempo. La nostra Rubrica vi permetterà di rilassarvi e pensare ad amici e parenti ed allo stesso tempo di non perdere l'estrazione di oggi. Grazie alla smorfia napoletana, parliamo di una notizia che farà sgranare gli occhi a tutti i genitori. Un bambino di appena sei anni è riuscito infatti ad entrare nella classifica di Forbes di quest'anno dei 10 Youtubers con il più alto reddito, conquistando la posizione otto. Il piccolo Ryan ha conquistato infatti una vera e propria fortuna: 11 milioni di dollari registrati grazie alle sue video recensioni sui giochi. Sembra che il tutto sia iniziato in modo casuale due anni fa, quando Ryan è stato ripreso dalla madre mentre scartava i suoi Lego e ci giocava. Un'idea che la donna ha realizzato per condividere i momenti di vita del figlio con alcuni lontani parenti, ma che presto si sono trasformati in un vero e proprio business. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il video, 14, il canale, 16, il giocattolo, 84, il bambino, 1, e la fortuna, 90. Come Numero Oro scegliamo invece la condivisione, 5.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

E' arrivato finalmente il momento più atteso per tutti i giocatori del SuperEnalotto, che potranno rimettersi in gioco per vincere il Jackpot. Il concorso di questa sera potrebbe permettere a qualche appassionato di affrontare le prossime vacanze natalizie con un bottino importante, da poter spendere in tanti progetti e iniziative. L'unico dubbio per gli aspiranti vincitori rimane capire come togliersi il sassolino dalla scarpa nei minuti successivi alla vincita, per togliersi il primo sfizio personale e poter impegnare parte del proprio tesoretto in un progetto interessante. La nostra Rubrica ritorna anche oggi per darvi qualche consiglio, ovviamente con l'aiuto di KickStarter. Parleremo questa volta di YoloBox, un dispositivo in grado di trasformare le nostre macchine fotografiche digitali in apparecchi live streaming professionali. L'hardware permette infatti di sfruttare il live streaming in modo immediato, per poter condividere subito i nostri filmati sui social senza dover aspettare montaggio e riediting, né soprattutto noiosi e lunghi tempi di caricamento. YoloBox permette inoltre di interagire con gli utenti di tutto il mondo, mostrando qualsiasi evento pubblico o privato in real time. Il goal è già stato raddoppiato, ma l'asta per questa particolare iniziativa si concluderà solo fra quattro giorni. Ancora pochissimi minuti invece prima di conoscere i numeri vincenti di questa sera!

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il SuperEnalotto e il Jackpot sono pronti a rendere fortunata la serata di tutti i giocatori italiani. La sestina vincente questa sera avrà il valore di 71,7 milioni di euro, che verranno messi in palio nel concorso di oggi. L'ultimo appuntamento con il gioco Sisal ha invece permesso a tanti fortunelli di conquistare premi importanti, a partire dai tre vincitori che con il 5 hanno portato a casa oltre 57 mila euro. Un unico giocatore ha invece realizzato il premio del 4+, pari a 38.365 euro. La statistica rivela inoltre che la quota del 3+ è rimasta stabile rispetto alle estrazioni precedenti, con un bottino di 3.149 euro destinato a 67 giocatori. Sono stati invece 458 i tagliandi vincenti a registrare il premio da 383,65 euro previsto dal 4, contro i 31,49 euro regalati dal 3 ai suoi 16.798 vincitori. Continua a salire il premio del 2, con un valore di 5,64 euro e destinato a 291.407 giocatori. Rimangono invece una certezza i premi standard delle tre quote fisse del SuperStar. I 5 euro abbinati allo 0+ sono stati infatti destinati a 18.272 appassionati, mentre 10 euro a testa sono stati registrati da 8.301 biglietti fortunati che hanno centrato l'1+. 100 euro infine a ciascuno dei 1.197 giocatori che hanno indovinato il 2+.

© Riproduzione Riservata.