Spinge ragazza sui binari, metro la uccide/ Video, squilibrata arrestata per omicidio

Spinge ragazza sui binari, metro travolge ed uccide 25enne: una donna è stata arrestata a Bucarest per omicidio, avrebbe agito senza un motivo anche in un precedente episodio.

14 dicembre 2017 Emanuela Longo

Quella accaduta a Bucarest, nella stazione della metro della Capitale della Romania, è stata una vera e propria scena da film horror. Peccato però che fosse tutto vero e che a farne le spese sia stata una giovane 25enne senza colpe, Alina Ciucu, se non quella di essere nel posto sbagliato al momento sbagliato. A raccontare l'incredibile vicenda avvenuta lo scorso martedì sera, è Blitz Quotidiano: Alina si trovava sui binari della metropolitana quando sarebbe stata spinta senza ragione da un'altra donna, la 36enne Magdalena Serban, facendola finire sui binari proprio mentre il treno stava per raggiungere ad alta velocità la fermata. La 25enne sarebbe stata così travolta senza possibilità di scampo. La Serban, di contro, è finita in carcere con l'accusa di omicidio e presto sarà sottoposta ad un esame psichiatrico che stabilirà la sua reale capacità di intendere e volere dalla quale potrà dipendere la sua condanna.

È GIALLO SUL MOMENTE: IL PRECEDENTE

L'incredibile quanto drammatico episodio si è consumato intorno alle 20:00 alla fermata Dristor, nella stazione della metro di Bucarest. A documentare la morte terribile della giovane sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza nelle quali si vede la 36enne spintonare deliberatamente e senza alcun motivo apparente Alina, dandole un calcio e facendola finire sui binari. L'epilogo non poteva che essere drammatico. Appena pochi istanti dopo la caduta, il treno sarebbe sopraggiunto a grande velocità, travolgendo ed uccidendo inevitabilmente la malcapitata. Chi è in cerca del movente, ad oggi non avrebbe ricevuto alcuna risposta.

In realtà pare che un vero motivo non ci sia alla luce del fatto che la donna, ora in carcere, prima di compiere il terribile omicidio, avrebbe tentato qualche ora prima di uccidere un'altra ragazza nelle medesime modalità, in un'altra stazione della metro di Bucarest.

