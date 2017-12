Terza guerra mondiale/ Apertura Usa alla Corea del Nord, la Russia parla di "doppio congelamento"

Terza guerra mondiale all’orizzonte? La giornata di ieri poteva risultare storica, ma non lo è stata almeno totalmente. La tensione tra Stati Uniti d’America e Corea del Nord sembrava smorzata dalle parole di Rex Tillerson, Segretario di Stato americano. Il diplomatico di Donald Trump infatti ha rilasciato alcune parole in conferenza stampa che aprivano uno spiraglio al dialogo con Pyongyang: "Gli Usa sono pronti a parlare con la Corea del Nord senza precondizioni per delineare una road map su cui lavorare per superare la crisi". Dichiarazioni rilasciate con l’obiettivo di raggiungere un concordato per prevenire la guerra tra le due potenze militari, con le Nazioni Unite al lavoro per evitare un epilogo pericoloso. Le parole di Tillerson però non hanno trovato il riscontro ideale dalla Corea del Nord, con il dittatore Kim Jong-un che ha commentato così: "Trasformerò la Corea del Nord nella potenza nucleare più forte del mondo, uscirò vittorioso dalla resa dei conti con gli Stati Uniti". Ma non solo: Kim ha affermato di voler diventare la potenza militare più forte al mondo. Barriere innalzate in vista di un possibile accordo o solo propaganda?

RUSSIA: “NECESSARIO DOPPIO CONGELAMENTO PYONGYANG”

Le parole del Segretario di Stato americano Rex Tillerson non sono comunque passate inosservato alle altre super potenze. Se le Nazioni Unite hanno accolto positivamente il commento del diplomatico statunitense, la Russia ha dichiarato di “aver preso nota” della disponibilità al dialogo da parte degli Usa sulla questione nordcoreana. Come riporta Sputink news, il vice ministro degli Esteri russo Sergei Rybakov ha analizzato così la vicenda: "Le recenti dichiarazioni per confermare la volontà degli USA al dialogo sono una cosa positiva, lo abbiamo notato. Siamo pronti a continuare a considerare con i nostri colleghi americani la situazione in tutta la sua totalità e le proposte. In un modo o nell'altro, c'è bisogno di un "doppio congelamento"". Necessari ulteriori passi in avanti da ambo le parti, con la Corea del Nord che dovrà correggere il tiro dopo l’uscita del dittatore Kim Jong-un, che ha rilanciato le ambizioni dello stato asiatico in ottica militare-nucleare. La Russia, super potenza mondiale, proverà a cucire il rapporto e a trovare una soluzione diplomatica, necessaria per non arrivare ad un conflitto mondiale.

