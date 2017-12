Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: vento di guerra in casa del centrodestra (14 dicembre 2017)

14 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Ultime Notizie, Silvio Berlusconi - La Presse

VENTO DI GUERRA IN CASA DEL CENTRODESTRA

Rapporti molto tesi all'interno della coalizione di centrodestra con la Lega Nord che sospende tutti gli incontri con Forza Italia. A scatenare le ire leghiste il voto del partito di Berlusconi, che ha di fatto evitato alla legge che impedisce gli sconti di pena per reati gravissimi di approdare in aula, prima della fine della legislatura. In tale contesto a gettare benzina sul fuoco ci ha pensato il Cavaliere, che parlando con i giornalisti ha affermato che in caso di mancata vittoria da parte di una coalizione, la carica di presidente del consiglio potrebbe rimanere nelle mani di Paolo Gentiloni. Atteso un incontro chiarificatore a breve.

SCHIAFFO A TRUMP, IN ALABAMA VINCONO I DEMOCRATICI

Un vero e proprio schiaffo quello subito da Donald Trump che in Alabama ha dovuto incassare la sconfitta di Roy Moore, un suo sodale di partito fortemente voluto dal Tycoon di New York nell’elezione suppletiva. La sconfitta appare ai commentatori politici ancor più sonora, se si pensa che lo stato negli ultimi cinquant’anni era una roccaforte repubblicana, l’Alabama uno stato del profondo sud garantiva infatti la maggioranza dei repubblicani in senato, maggioranza che adesso in virtù della sconfitta di Moore si riduce ad un solo voto. A vincere è stato il democristiano Doug Jones, la conta totali dei voti lo ha dato in vantaggio di un punto percentuale sull’avversario, cosa questa che potrebbe innescare un lungo periodo di ricorsi. La sconfitta di Trump non lascia ben sperare per le elezioni di metà mandato, elezioni che si terranno tra meno di un anno.

CIRCOLANZIONE INTERROTTA NEL TUNNEL DEL S.GOTTARDO

Pauroso incidente ieri mattina nel tunnel che collega la Svizzera tedesca con l’Italia. L’incidente è avvenuto all’interno della galleria, quando un auto in fase di sorpasso si è scontrata frontalmente con un camion che transitava in direzione opposta. Nell’incidente morti i passeggeri dell’auto, si contano inoltre diversi feriti nei tamponamenti a catena che hanno seguito l’impatto. Ripercussioni pesanti sulla circolazione, immediatamente infatti si è formata una coda di auto e mezzi pesanti lunga parecchi chilometri. Per quanto immediatamente intervenuti i soccorsi non sono riusciti a riaprire immediatamente l’arteria, stante anche i danni riportati dalla sede stradale, la circolazione è tornata normale attorno alle 16.00.

FROOME TROVATO POSITIVO ALL'ULTIMA VUELTA

Una notizia bomba che immediatamente si è impossessata di tutte le prime pagine delle testate sportive. Chris Froome il keniano bianco, il dominatore dell’ultimo anno di ciclismo professionista, è risultato positivo ad una sostanza dopante. Il controllo si riferisce all’ultima Vuelta di Spagna, corsa che il corridore britannico ha vinto da dominatore. La sostanza ritrovata in uno dei tanti controlli organizzati dalla federazione è il salbutamolo, un broncodilatatore usato dal campione per combattere l’asma. L’UCI in un comunicato fa sapere che la sostanza era in un limite maggiore a quanto consentito, la difesa del campione afferma invece che l’atleta era autorizzato all’assunzione del farmaco. La notizia getta comunque un’ombra sulle vittorie di Froome, uno dei pochi atleti capace nello stesso anno a vincere Tour e Vuelta.

COPPA ITALIA, FIORENTINA E MILAN AVANTI, OGGI LA LAZIO

Continua la Coppa Italia che va in scena ancora stasera con la sfida dello Stadio Olimpico Lazio-Cittadella. La squadra di Roberto Venturato si troverà di fronte i biancocelesti infuriati per i ''torti'' subiti contro il Torino in campionato. Intanto ieri sono passate Fiorentina e Milan. I viola nel pomeriggio hanno superato per 3-2 la Sampdoria di Marco Giampaolo. La squadra di Stefano Pioli era passata in vantaggio con un gol di Kouma Babacar dopo appena due minuti, pareggio siglato da Barreto alla fine del primo tempo. Nella ripresa il match viene decisa da tre calci di rigore fischiati da Abisso. Due li realizza la Fiorentina con Veretout, i blucerchiati invece segnano con Ramirez. Facile il match per il Milan nella serata un 3-0 secco rifilato al Verona con i gol di Suso, Romagnoli e Cutrone.

