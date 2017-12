ALLERTA METEO/ Allarme vento, raffiche da oltre 100 km/h in Abruzzo e Marche (oggi, 15 dicembre 2017)

Meteo, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 15 dicembre 2017. Allarme legato al vento con raffiche che possono superare i cento chilometri orari in Abruzzo e Marche.

15 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Meteo - La Presse

L'allerta meteo viene rilanciata per la giornata di oggi, venerdì 15 dicembre 2017. Questo perché tra i problemi più importanti ci sarà quello legato al vento che colpirà con raffiche oltre i cento chilometri orari nelle regioni di Emilia Romagna e Marche. Si parla di possibili criticità e c'è la preoccupazione che si possa arrivare a degli sgomberi come accaduto nella giornata di martedì tra Genova e La Spezia. L'Abruzzo sarà colpito dopo l'Emilia perché inizialmente sarà riparato dalle correnti che arrivano da ovest che si dovrebbero fermare nell'entroterra, per poi svilupparsi nel pomeriggio. Nella serata invece le cose andranno molto meglio sull'Emilia Romagna. Sarà per questo molto importante andare ad analizzare gli aggiornamenti in tempo reale legato alle previsioni del tempo con l'allerta che potrebbe cambiare da un momento all'altro e per la quale sarà importante farsi trovare pronti.

IL MALTEMPO ANCORA PROTAGONISTA

Il maltempo continua ad essere protagonista nella giornata di oggi, venerdì 15 dicembre 2017. I temporali faranno sentire la loro grande presenza sulla costa tirrenica a partire dalla Liguria per arrivare alla Calabria. Una giornata che sarà contraddistinta sullo stesso versante da correnti molto importanti che si muoveranno da sud verso nord-est con un vento davvero molto importante. Su quello adriatico invece vedremo cielo coperto e solo piogge sporadiche. L'unica regione che invece vivrà una giornata tranquilla e contraddistinta dal sole sarà la Sicilia. Attenzione anche alla neve che si prenderà il suo scenario su tutto il fronte delle Alpi, cadendo soprattutto nella prima mattinata dalla Valle d'Aosta al Friuli Venezia Giulio. Nel pomeriggio invece solo i poli estremi saranno ancora colpiti da raffiche con situazioni di sole invece al centro delle Alpi. Le temperature minime saranno attorno a -3° in provincia di Torino nella mattinata, mentre le massime saliranno a 17° in provincia di Palermo.

