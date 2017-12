AUTOSTRADE / Bollettino viabilità: scontro tra camion in A14 (ultime notizie, oggi 15 dicembre)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 15 dicembre 2017 sulla viabilità. Scontro tra camion in A14, tratto chiuso nella giornata di ieri.

15 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Traffico - La Presse

Nella giornata di ieri si è verificato un brutto incidente sull'autostrada A14 con la chiusura del tratto tra Casalecchio e Borgo Panigale in direzione sud. La situazione ha portato anche a code di chilometri e problemi anche sulla Tangenziale come riporta BolognaToday.it. L'incidente si è verificato tra il bivio per il raccordo di Casalecchio e Bologna Borgo Panigale sulla Bologna-Taranto nella direzione dell'A1 Milano-Napoli. Sono arrivati subito sul luogo dell'incidente in questione la Polizia stradale, i soccorsi meccanici, le ambulanze e il personale di Autostrade per l'Italia. Non ci sono stati per fortuna dei feriti gravi, ma c'è voluto molto tempo per togliere dal tratto in questione i mezzi che si erano scontrati. Non dovrebbero esserci problemi invece per la giornata di oggi, visto che già nella tarda mattinata di ieri la situazione era tornata tranquilla con viabilità fluente.

CANTIERI E MALTEMPO

La mattinata sulle autostrade italiane sarà contraddistinta dai problemi legati ai cantieri che sono stati aperti durante la notte. Sono diverse infatti le situazioni che saranno ripristinate solo nelle prime ore della giornata di oggi, venerdì 15 dicembre 2017. Il portale istituzionale, Autostrade.it, è un punto di riferimento molto importante sul quale poter analizzare aggiornamenti in tempo reale e anche dei consigli per evitare il traffico. Uno dei problemi più considerevoli sono legati al Ramo Capodichino A1 Nord e il tratto fino alla Tangenziale di Napoli. Questo ha portato alla chiusura fino alle ore sei dei tratti tra Capodichino e l'allacciamento Capodichino Ramo C, Ramo B e Ramo A. Inoltre rimarrà chiuso anche il tratto tra Allacciamento A1/Ramo A Capodichino e l'inizio della Tangenziale di Napoli. Attenzione anche alla situazione legata al meteo con temporali che colpiranno per tutta la giornata il versante tirrenico dove il manto stradale sarà quindi scivoloso e bagnato per tutto il giorno. Sarà importante per questo mantenere velocità non troppo sostenute per evitare altri problemi. Neve invece al nord con diverse zone dove sarà obbligatorio munirsi delle catene.

