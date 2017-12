Auguri di Buon Natale/ Frasi, dediche e immagini: messaggi personalizzati e social con l'app di Santa Claus

Auguri di Buon Natale: frasi, dediche e immagini. Messaggi personalizzati e social con l'app di Santa Claus, ma ci sono anche francobolli per chi preferisce metodi "tradizionali"

15 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Auguri di Buona Natale

Non solo regali speciali sotto l'albero: quando arriva Natale bisogna pensare anche a degli auguri particolari per i propri cari. Quest'anno è possibile farlo compiendo anche del bene nei confronti di chi è in difficoltà. Basta scaricare l'app «Pnp, Polo Nord Portatile», l'app ufficiale di Babbo Natale. Prodotta dall'azienda canadese UGroum Media, è gratuita e permette di creare e inviare auguri speciali e personalizzati, per grandi e piccini, fatti direttamente da Babbo Natale. Tra le sei lingue disponibili c'è anche l'italiano. L'app di Babbo Natale permette di scegliere anche tra messaggio telefonico e videomessaggio. Nel primo caso Babbo Natale chiamerà direttamente sul numero di telefono indicato. In entrambi i casi comunque gli scenari sono personalizzabili. L'applicazione Pnp, disponibile per Android e iOS, ha anche una sezione Premium con contenuti extra. Questo progetto sostiene il programma di solidarietà "Ospedali per Bambini": una parte del ricavato delle vendite dei servizi Premium vengono devolute ai reparti pediatrici degli ospedali di tutto il mondo. Così, dunque, potrete fare in maniera originale i vostri auguri e renderli al tempo stesso autentici, pregni del vero senso natalizio.

AUGURI DI BUON NATALE: ARRIVANO FRANCOBOLLI AD HOC

Natale si avvicina e in molti si stanno organizzando anche per biglietti di auguri a parenti, amici e colleghi. Nell'era di Internet e dei social network, c'è ancora qualcuno che preferisce inviare i propri auguri con metodi tradizionali, come una semplice lettera da spedire. Anche per loro Poste Italiane ha pensato di lanciare due francobolli dedicati al Natale. Anche quest'anno sono arrivati agli sportelli postali. Il primo presenta un soggetto esplicitamente religioso e pittorico, mentre l'altro ha un soggetto grafico e più "laico". Il primo, che ha un valore di 95 centesimi, riproduce un tondo il cui soggetto è costituito dalla "Madonna col Bambino e Angeli", dipinto di Filippino Lippi, il cui quadro è conservato presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. L'altro, che ha invece valore di un euro, raffigura un Babbo Natale composto da pacchi regalo proprio nell'atto di consegnare un dono a un bambino, mentre a sinistra una bimba è intenta ad aprire il suo regalo. Questa potrebbe essere una bella idea per rendere ancor più "natalizi" i propri auguri.

