Eurojackpot/ Estrazione n 50/2017: i numeri vincenti! (oggi, 15 dicembre 2017)

15 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Ci sono 20 milioni di ragioni per partecipare oggi all'estrazione di Eurojackpot, il gioco che vi mette in sfida con il resto d'Europa. Sono pari all'importo del montepremi, che sale settimana dopo settimana se nessuno riesce a indovinare i numeri vincenti. Questo, però, è un concorso che sa essere generoso anche se nessuno riesce a realizzare l'ambitissimo 5+2. Ne sanno qualcosa, ad esempio, i quattro che la settimana scorsa hanno sfiorato il colpaccio con il 5+1: hanno portato comunque a casa una cifra straordinaria, cioè 321.831,80 euro. Voi cosa fareste con quella somma? Una domanda simile se l'è fatta l'italiano che è riuscito a realizzare il 5+0: 151.450,20 euro. Parliamo di un bottino con il quale ci si può comprare un tetto sotto il quale vivere o per lanciare un progetto accantonato per mancanza di risorse. Stasera potrebbe toccare a voi fare queste riflessioni, perché c'è una nuova estrazione di Eurojackpot, come ogni venerdì.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Eurojackpot è stato generoso con i suoi giocatori italiani la settimana scorsa: ad esempio, c'è stato un fortunato che ha vinto 5.609,20 euro grazie al 4+2. Una somma decisamente inferiore alle precedenti di cui vi abbiamo parlato, ma che di questi tempi può fare senza dubbio molto comodo a chiunque. Oggi, venerdì 15 dicembre 2017, avete l'occasione di migliorare i risultati italiani della scorsa settimana e provare a trovare una definitiva sistemazione economica. E magari sotto l'albero potrebbe non esserci spazio a sufficienza per i doni da regalare ai vostri cari. Tra poco ogni domanda troverà risposta con i numeri vincenti di Eurojackpot. Prima però vi ricordiamo quanto è successo la settimana scorsa. I numeri vincenti di Eurojackpot sono stati: 9-15-20-24-34, Euronumeri 1-5. La speranza di oggi è che l'estrazione di stasera sia ancor più fortunata della precedente per gli italiani... Noi ve lo auguriamo. E allora buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

Euronumeri: -

