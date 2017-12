Igor il Russo/ Arrestato killer di Budrio: Vaclavic fermato in Spagna dopo conflitto a fuoco (ultime notizie)

Igor il Russo, arrestato il killer di Budrio: Vaclavic fermato in Spagna dopo conflitto a fuoco. Le ultime notizie sull'uomo ricercato dall'aprile scorso per due omicidi e uno tentato

15 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Igor Vaclavic, arrestato il killer di Budrio

La latitanza di Igor il russo è finita: è stato arrestato in Spagna. Il killer di Budrio sarebbe stato fermato dopo un conflitto a fuoco. La notizia dell'ultima ora è stata lanciata proprio nelle ore in cui è partito un processo in contumacia per tre rapine commesse da Norbert Feher, questo il suo vero nome, nell'estate 2015. Tre rapine che risalgono all'estate del terrore, ma che sono per Igor il russo il male minore, visto che deve rispondere di due omicidi e di un tentato omicidio. L'udienza è stata rinviata al 17 ottobre 2018, sarà dunque interessante capire come si evolverà anche questa situazione alla luce degli ultimi sviluppi. L'avvocato Cristian Altieri, nominato da tempo d'ufficio, non dovrà più difendere un “fantasma”, come lui stesso lo ha definito. «Dove è Igor? Me lo chiedono tanti giornalisti, non so cosa rispondere. Mai sentito nè immagino dove possa essere. Ribadisco che dalle poche carte del processo, in una situazione neutra vi sarebbero più margini per una difesa», ha dichiarato, come riportato da la Nuova Ferrara. Ora si sa dov'è Igor: è in Spagna.

IGOR IL RUSSO ARRESTATO: VACLAVIC FERMATO IN SPAGNA

Igor il russo era inseguito e braccato dall'aprile scorso dopo aver ucciso prima Davide Fabbri, a Budrio, e poi Valerio Verri nel Mezzano. Da allora le ricerche non aveva prodotto risultati, nonostante uno spiegamento di forze e attività investigative senza precedenti che sono proseguite fino ad oggi. La speranza di catturarlo è stata sostituita questa mattina dalla certezza del suo arresto. I giudici che dovranno giudicarlo in merito al processo per le tre rapine commesse, una delle tante accuse di cui deve rispondere ora, avevano rinviato di un anno il processo proprio perché speravano che nel frattempo venisse catturato. A questo punto, dunque, la data potrebbe essere anticipata. Ma si attendono aggiornamenti in merito all'annuncio dell'arresto.

© Riproduzione Riservata.