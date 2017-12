Incidente stradale/ Reggio Emilia, furgone contro camion: muore 44enne (ultime notizie)

Incidente stradale: ultime notizie di oggi, 15 dicembre 2017, e aggiornamenti. Reggio Emilia, furgone contro camion: muore 44enne. Ad Allai scontro con un'auto per il deputato Mauro Pili

15 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Incidente stradale, le ultime notizie (Foto: da Pixabay)

Un tragico incidente stradale è avvenuto poco dopo le 10 di oggi, venerdì 15 dicembre 2017, sulla strada provinciale che collega i ponti di Calatrava a Bagnolo. Un autista di 44 anni era alla guida di un furgone mentre viaggiava in direzione di Reggio: ha sbandato all'improvviso, forse a casa di un malore o di una disattenzione, invadendo la corsia opposta, dove stata sopraggiungendo un camion. L'autotrasportatore polacco di una ditta olandese non è riuscito ad evitare l'impatto. La cabina del furgone è andata distrutta e il conducente, che lavora per un'azienda reggiana, è morto sul colpo. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre il corpo della vittima dalle lamiere, inutile è stato l'intervento dei volontari della Croce Rossa e del personale medico dell'ospedale Santa Maria Nuova. Non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Come riportato dalla Gazzetta di Reggio, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale per chiudere la strada e deviare il traffico, poi sono cominciati i rilievi dell'incidente stradale.

ALLAI, INCIDENTE STRADALE: COINVOLTO DEPUTATO MAURO PILI

Il parlamentare sardo di Unidos Mauro Pili è rimasto coinvolto in un incidente stradale la notte scorsa. È avvenuto lungo la Provinciale 3 alla periferia di Allai. Stando a quanto riportato dall'Unione Sarda, quando l'Audi del deputato ha cominciato a sbandare per evitare un animale che aveva attraversato la strada era in corso un violento temporale. Nell'effettuare questa manovra ha urtato di striscio l'auto che stava procedendo in senso contrario, ma l'impatto ha fatto uscire di strada l'altra ventura, su cui viaggiava una donna di Ortueri, rimasta ferita e incastrata nell'abitacolo semidistrutto, mentre il parlamentare sardo è rimasto illeso. La donna, soccorsa dai vigili del fuoco di Abbasanta, è stata trasferita dal 118 all'ospedale di Oristano, ma le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi. Intanto alla polizia stradale spetta il compito di accertare le cause dell'incidente stradale.

© Riproduzione Riservata.