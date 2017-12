Terremoto oggi/ INGV ultime scosse: Sicilia, sisma M 2.1 a Catania (15 dicembre 2017, 13:05)

Terremoto oggi, ultime notizie e scosse INGV del 15 dicembre 2017: Sicilia, sisma M 2.1 a Bronte (Catania). Danni, segnalazioni e sciame sismico nel Mar Mediterraneo

15 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Terremoto oggi, ultime notizie (Foto: da Pixabay)

Continua a tremare la terra sotto la Sicilia dopo lo sciame sismico dei giorni scorsi. Anche stanotte è stata registrata una scossa di terremoto dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Il terremoto, che è stato di magnitudo M 2.3 sulla scala Richter, è avvenuto alle 1.58 con epicentro sulla costa ragusana. L'epicentro del terremoto è stato individuato con precisione con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 36.42, longitudine 14.54 e ad una profondità di 10 chilometri. La scossa è stata di intensità inferiore a quella registrata ieri: alle 2.13 del 14 dicembre aveva infatti raggiunto la magnitudo M 3.9 sulla Scala Richter. L'attenzione, dunque, resta alta in Sicilia, dove si continuano a registrare negli ultimi giorni continue scosse di terremoto. L'auspicio è che restino di bassa intensità e che dunque non destino preoccupazione tra gli abitanti.

SICILIA, SCOSSA DI M 2.1 IN PROVINCIA DI CATANIA

Ma a tremare stanotte non è stata solo la terra sotto il mare che bagna la costa ragusana, bensì anche la zona orientale della Sicilia. Un terremoto di magnitudo M 2.1 è avvenuto infatti in provincia di Catania oggi, venerdì 15 dicembre. La scossa sismica è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 4.23. La Sala Sismica di Roma ha localizzato anche l'epicentro, che si trova vicino Bronte, e più precisamente a latitudine 37.79, longitudine 14.8 e ad una profondità di 14 chilometri. Tra i Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del terremoto si segnalano: Maletto (CT), Maniace (CT), Cesarò (ME), San Teodoro (ME), Adrano (CT), Randazzo (CT), Troina (EN), Biancavilla (CT) e Centuripe (EN). Poco fa, invece, una scossa di bassissima intensità nelle Marche, in provincia di Macerata: è avvenuta alle 11.34 vicino Pieve Torina ed è stata di magnitudo M 0.7 sulla scala Richter.

