ALLERTA METEO/ Miglioramenti nella mattinata, ma nel pomeriggio tornano i temporali (oggi, 16 dicembre 2017)

Meteo, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 16 dicembre 2017. Leggeri miglioramenti nella mattinata, ma nel pomeriggio torneranno ad essere protagonisti i temporali nel centro-nord.

16 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Meteo - La Presse

Nel pomeriggio la situazione meteo precipiterà di nuovo. La neve continuerà a cadere sulla Valle d'Aosta con delle raffiche che potrebbero anche portare all'allerta, mentre inizieranno dopo pranzo in Trentino Alto Adige. La neve poi inizierà a cadere in maniera importante anche al confine tra Umbria e Abruzzo. Saranno protagonisti nuovamente i temporali che non si vedevano così forti da almeno due giorni. Questi colpiranno soprattutto la Toscana ma anche Umbria e Marche, con episodi sporadici su Campania, Puglia e Sicilia orientale. Le minime nella seconda parte del giorno si attesteranno sui 3° ad Aosta, mentre le massime saliranno attorno ai 15° di Palermo. A sorpresa invece sarà una bella giornata, soprattutto nel pomeriggio, su Lombardia e sul versante ponente della Liguria. Continueranno ad essere protagonisti anche i venti come è accaduto già durante questa mattinata.

PREVISIONI METEO, MATTINATA DI MIGLIORAMENTI

Le previsioni del tempo per la mattinata di oggi, sabato 16 dicembre 2017, ci parlano di netti miglioramenti in diverse zone del nostro paese. I temporali li vedremo solo ed esclusivamente sulla parte alta della Toscana, mentre leggere precipitazioni colpiranno il versante orientale dell'Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria e al sud Calabria e Sicilia. Una giornata che si aprirà con forti raffiche di vento invece in Valle d'Aosta. Le correnti e di conseguenza anche i venti saranno piuttosto pericolosi sul versante tirrenico muovendosi da nord verso sud. Questo potrebbe portare a vento molto forte soprattutto su Liguria e Toscana. Le minime della mattinata saranno attorno ai -4° ad Aosta mentre le massime saliranno sui 14° in provincia di Palermo. Sarà comunque una mattinata piacevole con diverse zone del nostro paese che potranno godersi anche un bel po' di sole.

