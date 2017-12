AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'A1 nella notte (ultime notizie)

tAutostrade, bollettino traffico, situazione: Ultime notizie in tempo reale, oggi 16 dicembre 2017 sulla viabilità. Incidente sull'A1 Bologna-Firenze con coda di un chilometro nella notte.

16 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Traffico autostrade - La Presse

Nella notte che porta alla giornata di oggi, sabato 16 dicembre 2017, c'è stato un incidente sull'A1 Bologna-Firenze che ha portato a una coda di un chilometro tra il bivio A1-Variante e Calenzano al chilometro 278.1 direzione Napoli. Il problema in questione è stato rilevato dal portale istituzionale Autostrade.it attorno alle 00.41, mentre circa mezzora prima si era parlato di traffico rallentato al chilometro 295.5 tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Al momento non sono chiare le dinamiche dell'incidente e nemmeno se ci siano stati feriti più o meno gravi. Probabilmente nella giornata di oggi potremo avere maggiori informazioni e comunque sarà meglio evitare il tratto in questione nelle prime ore della mattinata. Per avere maggiori informazioni si potrà analizzare proprio il portale in questione che è sempre aggiornato in tempo reale e potrebbe fornire anche degli utili consigli per evitare di ritrovarsi nel traffico.

CANTIERI E MALTEMPO

Nella notte è stato aperto un cantiere abbastanza importante sull'A52 Tangenziale nord Milano in direzione Tangenziale est di Milano. Rimarrà chiuso fino alle ore sei il tratto tra allacciamento A52/A8 e CC Milano Serravalle / A52. Una situazione che potrebbe portare a vivere un po' di traffico in corrispondenza del tratto nelle prime ore di questa mattina. Per questo sarà importante tenere a portata di mano il portale istituzionale Autostrade.it che potrebbe fornire degli utili consigli. Da non sottovalutare c'è anche la situazione legata al maltempo con la neve che è stata protagonista di notte sul Traforo del Montebianco con segnalazione di neve tra piazzale francese e bivio Traforo Monte Bianco / RN205. La neve cadrà in maniera considerevole sulla Valle d'Aosta e nel pomeriggio anche sul Trentino Alto Adige, per questo nelle zone in questione sarà importante portare a bordo le catene e in alcuni casi anche montarle.

