Auguri di Buon Natale 2017 / Frasi e immagini per le feste: dalle app per dediche social a quelle dallo spazio

16 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Auguri di Buon Natale 2017, frasi e immagini per le feste: dalle app per dediche social a quelle dallo spazio. Le ultime notizie e i consigli sui messaggi per le festività natalizie

16 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Auguri di Buon Natale 2017

Natale si sta avvicinando e molti non sanno ancora come fare degli auguri originali a colleghi, amici e parenti. In circolazione ci sono una serie di applicazioni gratuite, disponibili per Android e iOS, che vi aiutano a non sembrare banali e scontati. Il portale QualeScegliere.it ha testato e selezionato le migliori app in vista del Natale. Per fargli auguri social consiglia Christmas Face Sticker (per Android) e Fotografia effetti Natale 2017 (per iOS). Ne è passato di tempo da quando si aspettava mezzanotte in punto per chiamare o mandare gli sms di auguri di Buon Natale. Ora ci sono WhatsApp e i social network come Facebook e Instagram, quindi servono contenuti adatti e a tema da condividere. Con queste app si può fare una foto e modificarla aggiungendo cornici, testi, adesivi e altre decorazioni a tema natalizio. Le foto o le gif ottenute possono essere salvate nella Gallery del proprio smartphone e poi condivise.

AUGURI DI BUON NATALE: APP, IMMAGINI, VIDEO E FRASI

C'è invece già qualcuno che è riuscito a ideare degli auguri di Buon Natale davvero originali. Ci riferiamo al team del telescopio Hubble, che realizzato un video nel quale ha catturato in una sfera di vetro virtuale le immagini incantevoli dell'ammasso globulare Messier 79 (M79), che si trova a 41mila anni luce dalla Terra, nella costellazione della Lepre. Un modo senza dubbio suggestivo per augurare buone feste a tutti. Chi non può spingersi oltre, può citare qualche personaggio famoso. «Gesù Bambino sia la stella che ti guida lungo il deserto della vita presente», diceva ad esempio Padre Pio. «Come per i pastori di Betlemme, possano anche i nostri occhi riempirsi di stupore e meraviglia, contemplando nel Bambino Gesù il Figlio di Dio», la frase di Papa Francesco. Sempre originale Alda Merini: «A tutti voi auguro un Natale con pochi regali ma con tutti gli ideali realizzati». Abbiamo raccolto anche qualche immagine da usare per i vostri auguri. Le riportiamo di seguito.

