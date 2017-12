IGOR IL RUSSO ARRESTATO IN SPAGNA/ Tradito dalla stanchezza: ora è caccia ai complici

Igor il russo arrestato in Spagna: l'Italia presenterà richiesta di estradizione ma difficilmente verrà accettata. Adesso parte la caccia ai complici: chi lo ha aiutato a fuggire?

Igor Vaclavic (foto da Chi l'ha visto?)

All'indomani della cattura in Spagna di quello che la stampa ha ormai ribattezzato come Igor il russo, l'uomo che ha ucciso il barista di Budrio Davide Fabbri di Budrio e la guardia ecologica Valerio Verri, la sete di giustizia dei parenti delle vittime aumenta. Vogliono che Igor Vaclavic, o Norbert Feher a seconda della carta d'identità del momento, paghi per quanto ha fatto. Allo stesso tempo, però, c'è da fare i conti con la Spagna, il paese in cui il killer serbo dai mille volti è stato arrestato dopo aver ucciso nei pressi di Saragozza, a Teruel, due agenti della Guardia Civil, il 30enne Víctor Romero Pérez e il 38enne Víctor Jesús Caballero Espinosa, oltre che José Iranzo, allevatore di ovini e sindacalista che li stava assistendo nella ricerca di un uomo accusato di aver assaltato una fattoria e di aver ferito due persone. Spagna alla quale l'Italia inoltrerà una nuova richiesta di estradizione per Igor e una rogatoria per ottenere tutta la documentazione che lo riguarda. Una sorta di atto dovuto da parte dell'autorità giudiziaria bolognese, che difficilmente otterrà quanto sperato: non prima, almeno, che Igor il russo venga processato in Spagna.

STAVA SCAPPANDO DI NUOVO

Igor il russo abbiamo quasi imparato a conoscerlo in questi mesi. Non era tipo da arrendersi all'idea dell'arresto. I carabinieri che vanamente hanno monitorato per settimane la cosiddetta "linea rossa" in Emilia lo hanno sempre ripetuto: Igor è armato e non accetterà di finire in carcere senza combattere. Abbiamo avuto conferma di questa teoria durante l'arresto in Spagna, quando Igor non solo ha dato vita ad un conflitto a fuoco, ma per poco non è anche riuscito nell'impresa di sfuggire nuovamente alla cattura. Come riportato da Il Messaggero, infatti, dopo aver indossato l'uniforme e le armi rubate alle ultime vittime spagnole, Igor si è messo a bordo di un pick-up verde e si è dato alla fuga. Un inseguimento durato 8 ore, quello ingaggiato dalla Guardia Civìl, che è riuscita a mettere le manette ai polsi del serbo anche grazie ad una casualità o forse un appuntamento col destino. Tradito probabilmente dalla stanchezza, Igor ha avuto un incidente stradale e per lui a quel punto non c'è stato niente da fare. Adesso, però, si fa ancora più serrata la caccia ai complici: secondo l'Ansa, gli inquirenti italiani stanno indagando su una rete di una decina di appoggi. E' grazie a loro che altre 3 persone sono morte in Spagna.

