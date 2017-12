INCIDENTE STRADALE/ Palermo, schianto contro le barriere: muore donna di 54 anni (oggi, 16 dicembre 2017)

Incidente stradale, 16 dicembre 2017: uno schianto si è verificato sulla autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Ad avere la peggio è stata una donna morta di 54 anni morta sul colpo.

Incidente stradale (da Pixabay)

Il racconto quotidiano de ilsussidiario.net si apre oggi, sabato 16 dicembre 2017, con un incidente stradale avvenuto in mattinata sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Come riferito da Repubblica, a perdere la vita è stata una donna di 54 anni: Domenica Cilluffo, residente a Carini ma originaria di Salemi. Secondo una prima ricostruzione degli avvenimenti, la donna avrebbe perso il controllo della sua automobile- una Fiat Panda - finendo per schiantarsi contro le barriere. Non è da escludere l'ipotesi che la vittima possa avere accusato un malore negli attimi immediatamente precedenti l'impatto e che per questo sia uscita fuori strada. Un'ipotesi che in ogni caso dovrà essere confermata dagli esami del medico legale di cui si sta attendendo l'arrivo sul luogo del sinistro. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia stradale, i sanitari del 118 e gli uomini dell'Anas.

FRONTALE A BIBBIANO, BIMBA IN OSPEDALE

Pauroso incidente stradale tra due auto nella serata di ieri in località Ghiardo di Bibbiano (Reggio Emilia). L'impatto, avvenuto in via Girondola, come riportato da Reggionline, ha visto entrambi i veicoli cappottare e finire nei campi. Uno scontro tanto spettacolare quanto pericoloso, che ha portato difatti i primi soccorritori a temere il peggio per gli occupanti delle due vetture. Alla fine, stante la dinamica dell'incidente, il bilancio è stato tutto sommato "incoraggiante": quattro i feriti, di cui madre e figlia trasportate al Santa Maria Nuova di Reggio e papà ricoverato al Maggiore di Parma insieme al conducente dell’altra vettura. Per estrarre le persone coinvolte nell'incidente dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Spetterà ai carabinieri di Sant’Ilario, intervenuti per i rilievi del caso, fare luce sulla dinamica dell’incidente.

