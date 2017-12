Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto 16 dicembre: i numeri vincenti! Video (conc 150/2017)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 16 dicembre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.150/2017: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Si chiude la settimana in compagnia del Superenalotto, del Lotto e 10eLotto, che anche oggi non mancheranno di regalarci una nuova estrazione. I premi sono già pronti sul traguardo, in attesa di scoprire i relativi vincitori, mentre i giocatori continuano la corsa per registrare la propria combinazione. Le feste natalizie di certo non aiutano la concentrazione e potrebbe sfuggirci qualche particolare, come ad esempio le vincite del precedente concorso. Al primo posto si è posizionato un fortunello della provincia di Frosinone, di Ceprano, che con una quaterna e un terno su Roma ha portato a casa la bellezza di 182 mila euro. Secondo posto invece per Lumezzane, in provincia di Milano, dove un vincitore ha centrato 103 mila euro grazie a cinquina, quaterna, terno e ambo sulla ruota lombarda. Terza posizione infine per la provincia di Teramo e per il giocatore di Sant'Egidio alla Vibrata, chec on tre numeri su Roma ha conquistato 92 mila euro in premio.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Mancano poche ore all'appuntamento imperdibile per tutti i giocatori del Lotto: la nuova estrazione avrà luogo davvero fra pochissimo. Ancora tanti giocatori dovranno ultimare la combinazione con cui vogliono tentare la sorte questa sera, mentre altri sono indecisi su quanti tagliandi registrare. Alcuni appassionati preferiscono infatti non mettere limiti alla fortuna, giocando più di una combinazione ad ogni concorso. Ritorna intanto per tutti i giocatori, indecisi e non, la nostra Rubrica: quale news faremo analizzare oggi dalla smorfia napoletana? Parliamo di un servizio particolare, che in Giappone ha preso piede di recente per risolvere un problema... sonnolento. Una compagnia di autobus ha infatti deciso di attivare una linea di mezzi per recuperare i viaggiatori che si sono addormentati accidentalmente sul treno, in modo da poter comunque ritornare a casa o raggiungere la propria destinazione. Un vero e proprio servizio d'emergenza che ha permesso a tanti cittadini di non spendere cifre impensabili con le corse su taxi e che è attivo solo nel mese di dicembre, dato che è in questo periodo che si svolgono la maggior parte delle feste aziendali di fine anno. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo l'autobus, 26, il sonno, 60, il servizio, 19, la corsa, 77, e l'emergenza, 30. Come Numero Oro scegliamo invece la fermata, 48.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot ed il SuperEnalotto ritornano a far compagnia agli italiani nella serata di oggi, grazie ad un nuovo concorso che promette quote ricche e soprattutto il montepremi. La sestina piazzerà infatti sul tavolo verde della Sisal ben 72,8 milioni di euro: un bottino che rappresenta il sogno di ogni giocatore. Le speranze rimangono alte anche per tutte le altre quote in palio, soprattutto se si tengono in considerazione le statistiche dell'ultima estrazione. Il primo posto è stato conquistato infatti da un unico fortunello che con il 5 si è aggiudicato un premio di quasi 171 mila euro, mentre quattro vincitori sono riusciti a centrare circa 43 mila euro grazie al 4+. 84 i vincitori che con il 3+ hanno registrato la vincita di 3.261 euro, mentre 405 tagliandi vincenti hanno centrato i 429,36 euro messi in palio dal 4. Il 3 continua a rimanere stabile, con un premio da 32,61 euro realizzato da 16.504 vincitori, mentre aumenta ancora la sua quota il 2, con 6,01 euro destinati a 270.427 appassionati. Premio standard per lo 0+: i 5 euro del premio sono stati centrati da 25.729 giocatori. I dieci euro dell'1+ sono finiti invece nelle case di 10.597 appassionati, mentre sono stati 1.557 i vincitori che con il 2+ hanno registrato il premio da 100 euro ciascuno.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

SuperEnalotto e Jackpot saranno di nuovo i protagonisti di questa sera: l'estrazione conclude una settimana in compagnia della Sisal e dei suoi premi, primo fra tutti il bottino più alto in palio. Le speranze di poter concludere l'anno in bellezza spingono tanti giocatori a partecipare al concorso di oggi, mentre nuovi appassionati si aggiungono alle file del gioco per sfidare la sorte. In realtà il problema maggiore non riguarda le prime fasi del gioco, con la registrazione della nostra schedina, ma il momento della vincita. In quel momento la felicità di aver tagliato il traguardo finale potrebbe giocare brutti scherzi e farci perdere di vista il nostro obbiettivo. Ecco perché anche oggi ritorna la nostra Rubrica con nuovi consigli su come spendere parte della somma conquistata al SuperEnalotto. Oggi parliamo di Rayo, un dispositivo in grado di rivoluzionare l'esperienza su strada di ogni ciclista. Si tratta di una luce d'emergenza posteriore da inserire sul nostro mezzo, con cui non solo segnalare la nostra presenza ai guidatori. Rayo è infatti dotato di sensore di movimento e connessione Bluetooth, una funzionalità in grado di aumentare la nostra sicurezza, ma anche di rendere la nostra esperienza in bici più divertente. 35 giorni prima che l'asta venga conclusa, mentre il goal non è più un problema. I numeri vincenti? Ancora pochi minuti di pazienza e li scopriremo!

