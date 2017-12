TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Catania, sisma M 2.0 a Bronte (ore 13:10, 16 dicembre)

Terremoto oggi, 16 dicembre 2017: a Catania si è verificato un sisma di magnitudo 2.0 sulla scala Richter. Scossa anche ad Accumoli, in provincia di Rieti (dati INGV in tempo reale)

Terremoto oggi, ultime notizie (foto da Pixabay)

Un terremoto di magnitudo 2.0 sulla scala Richter si è verificato alle ore 3:54 di oggi, sabato 16 dicembre 2017, in provincia di Catania. Il sisma, come riferito dall'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), ha visto il suo epicentro nel punto di coordinate geografiche 37.77 di latitudine e 14.8 di longitudine, con ipocentro individuato ad una profondità nel sottosuolo di 10 km. Questo l'elenco dei centri abitati situati nel raggio di 20 km dall'origine del movimento tellurico: Bronte (CT), Maletto (CT), Maniace (CT), Cesarò (ME), San Teodoro (ME), Adrano (CT), Biancavilla (CT), Randazzo (CT), Troina (EN), Centuripe (EN), Santa Maria di Licodia (CT), Regalbuto (EN) e Ragalna (CT). Il terremoto, vista la sua scarsa intensità, non ha provocato alcun danno a persone e/o cose.

SCOSSA M 1.6 AD ACCUMOLI

Lo sciame sismico che da mesi interessa il Centro Italia continua a manifestarsi in maniera pressoché ininterrotta nella provincia di Rieti. L'ultimo episiodio in questo senso ha avuto luogo alle ore 4:52 di oggi, sabato 16 dicembre 2017, quando si è verificato un terremoto di magnitudo 1.6 a pochi km dal comune di Accumoli. Secondo il report diramato dalla sala sismica di Roma dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), la scossa ha visto il suo epicentro nel punto di coordinate geografiche 42.74 di latitudine e 13.19 di longitudine, mentre l'epicentro è stato individuato a 11 km di profondità. L'elenco completo dei comuni situati nel raggio di 20 km dall'origine del terremoto è il seguente: Accumoli (RI), Arquata del Tronto (AP), Norcia (PG), Cittareale (RI), Amatrice (RI), Cascia (PG), Montegallo (AP), Castelsantangelo sul Nera (MC), Acquasanta Terme (AP) e Preci (PG).

