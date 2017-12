ALLERTA METEO/ La saccatura Thor fa crollare le temperature di 10° (oggi, 17 dicembre 2017)

Meteo, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 17 dicembre 2017. La saccatura scandinava Thor porta a crollare le temperature di circa dieci gradi centitgradi in diverse zone del paese.

17 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Meteo - La Presse

La giornata di oggi, domenica 17 dicembre 2017, vedrà dal punto di vista del meteo il ritorno del sole che sarà protagonista in diverse regioni del paese. Più che i temporali sarà però protagonista la neve che cadrà incessantemente su Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Abruzzo. Se sulle prime due sarà piuttosto consistente questa situazione, nel pomeriggio invece al centro Italia le raffiche diventeranno meno pressanti. I temporali invece colpiranno nella mattinata Marche, Calabria e la Sicilia orientale mentre nel pomeriggio si sposteranno su Abruzzo, Puglia perdurando invece sull'estremo sud. Le correnti, e così i venti, saranno piuttosto importanti muovendosi da nord verso sud. La saccatura Thor porterà al crollo delle temperature con minime attorno ai -5° di Aosta nella mattinata e massime sui 13° di Palermo e Catania nel pomeriggio. L'escursione termica sarà un fattore da non sottovalutare.

PREVISIONI METEO, ARRIVA THOR, CROLLANO LE TEMPERATURE

La domenica degli italiani sarà condizionata dal punto di vista meteorologico dall'arrivo di Thor una saccatura che arriva dalla Scandinavia. Questa porterà le temperature a crollare di ben dieci gradi rispetto alla giornata di ieri. L'aria fredda infatti è destinata a portare il tempo a peggiorare soprattutto al centro-sud del paese. Arriverà anche neve a bassa quota e preoccupazione per una brusca escursione termica. In più contribuiranno a rendere l'aria ancor più gelida l'arrivo dei venti freddi Tramontana e Maestrale. Le temperature non supereranno di media i 5°/7° al settentrione, 10° al centro e 13° al meridione. Si tratta della terza irruzione dell'aria polare nel nostro paese. La prima era arriva nel primo weekend dell'inizio di dicembre, il secondo tra l'8 e il 9 mentre il terzo invece è proprio quello legato a queste giornate. La neve nella giornata di oggi dovrebbe cadere anche al centro attorni ai 400 metri mentre oltre i 700 al sud.

