AUTOSTRADE/ Bollettino viabilità: incidente sull'A1 con sei feriti (ultime notizie, oggi 17 dicembre)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 17 dicembre 2017 sulla viabilità. Incidente sull'A1 all'altezza di Anagni con sei feriti ma non gravi.

17 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Traffico - La Presse

Nella giornata di ieri c'è stato un brutto incidente sull'autostrada A1, all'altezza di Anagni, dove ci sono stati anche sei feriti. In questo sono state coinvolte tre automobili e un pullman militare come riporta il Corriere della Sera seguendo il comunicato della Polstrada di Frosinone. L'incidente sarebbe stato causato dallo scoppio di uno pneumatico del pullman dell'Esercito che così è stato costretto a un testacoda terminando in diagonale e bloccando di conseguenza la carreggiata. L'incidente ha portato ovviamente sul luogo la Polizia Stradale e i mezzi di soccorso. I feriti sono stati portati all'ospedale soccorsi dal 118 di Frosinone e nessuno di questo dovrebbe essere a rischio vita. Nel pomeriggio di ieri si sono formate code piuttosto importanti verso Roma, ma nella mattinata di oggi non dovrebbero esserci nessun tipo di problema visto che già nella serata di ieri la situazione era stata ripristinata.

CANTIERE E MALTEMPO

Tra le situazioni complicate che vivremo nella giornata di oggi, domenica 17 dicembre 2017, sulle nostre autostrade italiane ci saranno il maltempo e i cantieri aperti durante la notte. Non sarà una giornata negativa dal punto di vista del meteo, ma la neve cadrà soprattutto su Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Abruzzo. Questo porterà a diversi obblighi come quello di munirsi di catene portandole a bordo e in alcune occasioni estreme anche da montare. Sono diversi invece i cantieri che si protrarranno fino a questa mattina. Sarà per questo molto importante consultare il portale istituzionale Autostrade.it che è aggiornato in tempo reale e dove potremo trovare consigli utili per evitare il traffico. Partiamo dall'A1 Milano-Bologna dove al chilometro 102 direzione Napoli troveremo chiuso fino alle ore 6.00 il tratto tra Bivio A1/Inizio Complanare Piacenza il bivio A1/A15 Parma-La Spezia. Sull'A1 Milano-Bologna sempre fino allo stesso orario troveremo chiuso al chilometro 90.4 direzione Milano il tratto tra Bivio A1/A15 Parma-La Spezia e Fidenza.

© Riproduzione Riservata.