Abusato da cantante famoso, chi è? Video, la “prudenza” delle Iene dopo il caso Brizzi fa discutere. Perché i due casi sono stati trattati diversamente? Le ultime notizie

17 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Le Iene Show tornano ad occuparsi di presunti abusi e molestie sessuali commesse da personaggi del mondo dello spettacolo. Dopo Fausto Brizzi, nel mirino finisce un cantante famoso, accusato di stupro da un 39enne. Neppure stavolta viene rivelato il nome del vip, non è da escludere che «l'inchiesta» vada avanti prima che venga fatto. Non sono passate inosservate le differenze tra come è stato raccontato il caso delle presunte molestie sessuali da parte del regista romano e quello di Matteo. Ad esempio, non è stato fornito alcun dettaglio o indizio per risalire all'identità del cantante: si sa solo che è famoso e che era in attività nel 1996. Nel caso di Brizzi, invece, si disse che il presunto molestatore era «un regista romano quarantenne». Perché questa differenza di trattamento? Forse Le Iene ha deciso di non innescare una nuova caccia alle streghe senza prove, ma per qualcuno questa disparità potrebbe essere legata al fatto che la denuncia stavolta arriva da un uomo e quindi si parla di un rapporto omosessuale.

ABUSATO DA CANTANTE FAMOSO, CHI È? IL DIBATTITO E LE IENE

Le Iene hanno anche consultato un criminologo per permettere all'inviata Veronica Ruggeri di avere le “linee guida” per intervistare Matteo e porgli le domande giuste per accertare se stava raccontando la verità o meno. Il metodo evidenzia delle lacune, perché gli esperti sanno come comportarsi, gli altri non possono fare altro che ripetere le istruzioni. In ogni caso è positivo il fatto che Le Iene abbia deciso di usare maggiore prudenza. Resta da capire il motivo per il quale questo modus operandi non è stato impiegato per le interviste che riguardavano il caso Brizzi. Del resto una delle due donne che avevano accusato a volto scoperto il regista ha poi ritrattato le accuse. Le domande sostanzialmente non sono state diverse, ma la testimonianza di Matteo è stata analizzata dallo psicologo. Una buona idea, che potrà tornare utile per eventuali casi futuri, ma che poteva venire già nell'occasione precedente evitando di innescare la cosiddetta “macchina del fango”.

