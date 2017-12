PAPA FRANCESCO, BUON COMPLEANNO!/ Oggi 81 anni: gli auguri da tutto il mondo

Compleanno Papa Francesco: festeggia oggi 81 anni il Pontefice. L'anno scorso invitò a colazione a Santa Marte un gruppo di senzatetto. Gli auguri da tutto il mondo.

Papa Francesco (Foto: Lapresse)

Nasceva il 17 dicembre del 1936, nel quartiere di Flores, a Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. Ed è dunque oggi, domenica 17 dicembre 2017, l'81esimo compleanno di Papa Francesco. L'anno scorso, il Pontefice, in linea con l'atteggiamento che ha caratterizzato fin dall'inizio il suo papato, non si è esibito in celebrazioni sfarzose. Al contrario, coerente con l'attenzione che ha sempre predicato nei confronti dei poveri, ha invitato a colazione nella sua residenza di Santa Marta una delegazione di senzatetto che ha avuto l'onore di dividere un pasto insieme a lui. E quest'anno? Come celebrerà la ricorrenza? Di sicuro la "festa" sarà affollata: non fosse altro perché saranno migliaia, come ogni domenica, i fedeli arrivati da tutto il mondo per assistere al suo Angelus in Piazza San Pietro. Siamo certi che non mancheranno gli striscioni e i cori di buon compleanno per uno dei papi più amati della storia del cattolicesimo.

GLI AUGURI DELLA CEI

Nell'attesa di capire se il compleanno di Papa Francesco muterà leggermente la routine domenicale del Pontefice, i primi auguri iniziano già ad arrivare. Il Santo Padre, in più di un'occasione, ha ricordato come il regalo per lui più grande sia la preghiera. Ma siamo sicuri gradirà anche gli auguri della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) soprattutto in un periodo in cui sono in tanti a parlare di divisioni interni e di pericolo scima all'interno della Chiesa. Questo il messaggio inviato a Papa Francesco per il suo 81esimo compleanno dalla Presidenza CEI:"Quando sono tenaci, le radici costituiscono una promessa di futuro, una parabola che si sviluppa dalla lode all’amore, passando per la contemplazione. Quest’immagine, usata dal Santo Padre nel recente viaggio in Myanmar, riaffiora nel nostro cuore in occasione del suo compleanno. Come Vescovi delle Chiese che sono in Italia ringraziamo il Signore per il Pastore saggio che ci ha donato in papa Francesco, al quale assicuriamo la nostra vicinanza cordiale e fedele. L’augurio impegnativo di cui ci facciamo interpreti presso le nostre Comunità ci riconsegna alla preghiera per crescere insieme in quella carità che si fa carne e, quindi, luce e pace".

