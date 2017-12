VLADIMIR LUXURIA SI SCUSA CON ASIA ARGENTO/ "Non sono stata empatica"

Vladimir Luxuria, il trans, dopo la tremenda lite avvenuta con Asia Argento all'interno del programma Carta Bianca, ha deciso di chiedere scusa con un post.

18 dicembre 2017 Francesco Agostini

Vladimir Luxuria (web)

Alla fine le scuse di Vladimir Luxuria sono arrivate. Qualche sera fa, all'interno della trasmissione della Berlinguer Carta Bianca, Asia Argento e Luxuria si erano violentemente scontrate riguardo alla cocente questione molestie sessuali. Una questione sollevata da Asia Argento e allargatasi a macchia d'olio all'interno dei confini nazionali nostrani e mondiali. Lo scandalo molestie, cha ha colpito per primo il produttore americano Harvey Weinstein, si è poi esteso anche ad attori come Kevin Spacey, che per l'occasione ha ammesso pubblicamente la propria omosessualità e ha deciso di rinchiudersi volontariamente in una clinica per guarire dalla dipendenza da sesso. Tra gli statunitensi, anche Dustin Hoffmann è stato accusato di aver molestato delle attrici. Qui in Italia invece, a cadere nel trappolone della caccia alle streghe sono stati Fauso Brizzi, regista di Notte prima degli esami, e Giuseppe Tornatore. Entrambi, comunque, hanno decisamente respinto le accuse. Vladimir Luxuria, all'interno della trasmissione Carta Bianca, però, non ha voluto credere alla versione dei fatti della Argento. Il che ha scatenato un putiferio.

PACE FATTA

Con un post pubblico, però, il trans più famoso d'Italia ha voluto scusarsi pubblicamente con l'Argento. In un testo molto lungo e ricco di frasi fatte, Luxuria ci ha tenuto a salvare la faccia e a cercare di rimettere assieme i cocci persi durante la sfuriata. La lite era stata serrata, è vero, ma con la stessa passionalità Luxuria ci ha tenuto a chiedere scusa e a fare pace con l'Argento, chiudendo qui la polemica sulle molestie sessuali. "So che oramai è troppo tardi per farti delle scuse - si legge su Adnkronos.com - ma adesso sto male e sento davvero il bisogno di farlo. Io stessa non sono stata in grado di darti un conforto e adesso ne avrei bisogno un pò anche io." L'Argento, a dispetto del suo carattere arcigno e spigoloso, non ha tentennato un minuto nel fare pace con la trans, pubblicando un post su Twitter molto esplicativo: "Scuse accettate, gli insulti transofobi che hai ricevuto mi hanno fatto stare male. La vita è un bel libro, adesso è il momento di andare avanti e voltare pagina." Voltare pagina, dunque, deve essere l'imperativo per tutti, anche e soprattutto per Asia Argento.

© Riproduzione Riservata.