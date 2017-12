ALLERTA METEO/ Sole un po' ovunque, ma che freddo! (oggi, 19 dicembre 2017)

Meteo, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 19 dicembre 2017. Continua a fare molto freddo in Italia nonostante il sole sia protagonista più o meno su tutto lo stivale.

19 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Meteo - La Presse

Sole un po' ovunque, ma che freddo! Questo è il titolo delle previsioni del tempo nella giornata di oggi, martedì 19 dicembre 2017, che regala bel tempo ma temperature veramente gelide. L'arrivo di Thor continua a dare i suoi effetti con le temperature pronte a scendere sotto lo zero anche al meridione, come non era mai successo ancora in questa stagione. Nella mattinata saranno moltissime le province dove il termometro scenderà sotto lo zero con -8° ad Aosta e Bolzano, -5° a L'Aquila, Potenza e Torino e -4° a Milano. Rispetto agli scorsi giorni si invertirà la tendenza con quindi più città sotto lo zero rispetto a quelle che invece galleggeranno appena sopra. Per fortuna non ci saranno problemi legati alle precipitazioni alla neve, ma ci sarà un problema legato anche al vento. Le correnti si muoveranno da nord verso sud-ovest con situazioni abbastanza preoccupanti sulle coste ioniche e sul versante occidentale della Sardegna.

SOLE UN PO' OVUNQUE, PIOGGIA SU SARDEGNA E ABRUZZO

Il sole sarà protagonista nella giornata di oggi, martedì 19 dicembre 2017, su tutto il nostro paese. La pioggia si vedrà solo in pochissime zone presentandosi nella mattinata sull'alta Sardegna e in Abruzzo. Nel pomeriggio invece queste perturbazioni si sposteranno sulla parte bassa dell'isola, scomparendo invece nella regione a cui fa capoluogo L'Aquila. Le temperature saranno piuttosto rigide con le minime che saranno attorno ai -8° di Aosta e Bolzano nella mattinata, mentre le massime saliranno nel pomeriggio con i 13° di Catania e i 12° di Palermo. Nella mattinata vedremo nebbia piuttosto importante sulla Pianura Padana nella mattinata mentre il cielo sarà coperto su Piemonte e soprattutto sull'Abruzzo per tutta la giornata. Il sole invece sarà molto importante sul versante tirrenico dalla Liguria fino alla Calabria nessuna regione esclusa, con la possibilità di passare una giornata bella ma anche fredda.

© Riproduzione Riservata.