AUTOSTRADE/ Bollettino viabilità: incidente sull'A4 (ultime notizie, oggi 19 dicembre)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 19 dicembre 2017 sulla viabilità. Incidente nella giornata di ieri sull'A4 in direzione Venezia.

19 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Traffico autostrade - La Presse

Nella giornata di ieri c'è stato un brutto incidente sull'autostrada A4 che per fortuna ha portato più problemi legati alla viabilità che ai protagonisti di questi attimi di terrore. Il tutto è avvenuto in direzione Venezia all'altezza dell'uscita di Pero in provincia di Milano. Sul posto sono intervenute l'ambulanza e l'automedica per constatare poi appena solo leggere ferite tra i protagonisti. Secondo quanto riportato da MilanoToday.it pare che una Fiat 500 si sia scontrata contro un camion, ma le dinamiche sono ancora da chiarire. Il tratto in questione è rimasto bloccato per circa trenta minuti e ha portato anche a diversi chilometri di coda. Sul posto inoltre sono intervenuti la polizia stradale e i vigili del fuoco che stanno lavorando per cercare di capire quali sono state le dinamiche dell'incidente. Non dovrebbero esserci dei problemi legati al traffico nella mattinata di oggi.

CANTIERI APERTI NELLA NOTTE

Il portale istituzionale delle autostrade italiane, Autostrade.it, ha riportato nel dettaglio tutti i cantieri che sono stati aperti nella notte che ha portato alla giornata di oggi, martedì 19 dicembre 2017. Sarà importante quindi per la mattinata cercare di controllare il portale che è sempre aggiornato in tempo reale e offre anche dei consigli utili per evitare il traffico. Si parte dall'A9 Lainate-Svizzera dove fino alle ore cinque sarà chiuso il tratto tra Como Centro e Chiasso al chilometro 42.3 direzione Svizzera. Sono tre invece le situazioni che vedranno i cantieri riaprirsi alle sei: sull'A12 Genova-Livorno il tratto tra Genova Nervi e Recco, sull'A10 Genova-Savona-Ventimiglia tra Genova Prà e Genova Aeroporto e infine sull'A1 Milano-Bologna semplicemente l'entrata Parma. Non ci saranno invece problemi legati al meteo con una giornata fredda ma di sole su tutto il paese.

