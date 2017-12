Buone feste!/ Auguri di Natale 2017, frasi e tradizioni dal mondo: film e cartoni da vedere al cinema

Buone Feste: auguri di Natale 2017, frasi e tradizioni dal mondo. Pensieri per i propri cari e uno sguardo alle usanze natalizie all'estero, ai quattro angoli del pianeta

19 dicembre 2017 - agg. 19 dicembre 2017, 10.40 Fabio Belli

Natale, auguri e tradizioni

Il Natale si avvicina e l'occasione di augurare Buone Feste è ormai dietro l'angolo. Una delle tradizioni più amate da una grossa fetta di italiani è quella di andare al cinema dopo il grande pranzo del 25 dicembre. Ma quali sono i film che più si adattano all'occasione. Se ci sono bambini al seguito, non si sfugge dai cartoni animati. Il titolo più in voga al momento è "Gli eroi del Natale", ma presto lo sarà anche il toro gentile "Ferdinand". Per i più grandi? Se il collage dei migliori film di Boldi e De Sica ("Supervacanze di Natale") non vi convince, allora potete ripiegare su "Charles Dickens - L'uomo che inventò il Natale" o premiare i buoni sentimenti suscitati dalla storia strappalacrime di "Wonder", con Julia Roberts e Owen Wilson. A meno che non siate in vena di un "Assassinio sull'Orient Express"...(agg. di Dario D'Angelo)

LE FRASI DA DEDICARE

Anche quest’anno, in vista del Natale ormai sempre più vicino, non mancano le frasi di auguri che possono essere dedicate a parenti e amici per regalare un pensiero in vista di quello che è uno dei periodi più magici dell’anno. “Averti è il dono più prezioso e finché tu sarai accanto a me ogni Natale sarà sempre più bello ed un’occasione speciale di festa! Un motivo per provare una gioia speciale! Buon Natale!” “Nella notte più magica dell’anno, possano le stelle vegliare su di voi e la luna custodire i vostri sogni. Buon Natale.” E ancora: “Dal vicino caminetto viene giù un angioletto l’ho mandato di nascosto a dar gioia in ogni posto, tanta gioia e tanto amore agli amici che ho nel cuore… Buon Natale!” e “Che i desideri richiesti in questi magici giorni di festa si avverino e che la strada percorsa nel realizzarli ti porti solo felicità, fortuna, amore e salute! Tanti auguri e felice Natale.”

I FOLLETTI DANESI

Oltre alle frasi di auguri ad effetto, è bene ricordare le tradizioni con le quali nei paesi di tutto il mondo si festeggia il Natale e con cui i bambini aspettano Babbo Natale, probabilmente la parte più bella di questa festa. In Inghilterra ad esempio è tradizione preparare le caratteristiche “mince pies”, ovvero tortine tradizionali ripiene di frutta secca, uvetta, canditi e rum, accompagnate da un bicchierino di sherry, il tipico liquore alla ciliegia della Gran Bretagna. Ma non bisogna dimenticare la carota da lasciare per le renne! in Irlanda ogni finestra della casa deve essere decorata con un agrifoglio e una candela per Maria e Giuseppe, in un paese dalla profonda tradizione cattolica. In Messico vanno in scena invece le caratteristiche processioni, le Posadas, mentre in Danimarca i bambini si travestono da folletti, vestiti di rosso con i cappelli a punta, per aspettare appositamente Babbo Natale.

© Riproduzione Riservata.