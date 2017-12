Kamikaze dell'Isis a Genova/ Benamir arrestato per terrorismo: in Italia per un “mandato”

Kamikaze dell'Isis a Genova: Nabil Benamir arrestato per terrorismo, in Italia per un “mandato”. Le ultime notizie sull'operazione: sul cellulare video di attentati e tracce di comunicazioni

19 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Kamikaze dell'Isis a Genova (Foto: LaPresse)

Un marocchino è stato arrestato Genova per terrorismo. Nabil Benamir, questo il nome dell'uomo finito in manette: per Digos e Dda è pronto a immolarsi per l'Isis. Era stato arrestato ad agosto per maltrattamenti, ma oggi il gip del tribunale di Genova Nadia Magnini ha emesso un'ordinanza di custodia in carcere per il 29enne. Secondo l'accusa, sarebbe un «esponente di rilievo» dell'Isis ritornato in Europa «con l'obiettivo di addestrare altri membri dello Stato Islamico alla fabbricazione e all'utilizzo di esplosivi». Nelle perquisizioni sono stati rinvenuti video di azioni suicide, testamenti di attentatori prima di immolarsi e istruzioni per azionare esplosivi con vecchi cellulari, uno dei quali peraltro in suo possesso. Non solo: sono state trovate tracce di comunicazioni effettuate tramite WhatsApp che lasciano supporre l'esistenza di un “incarico” che l'indagato avrebbe dovuto svolgere in Italia.

ARRESTATO KAMIKAZE DELL'ISIS: IN ITALIA CON UN INCARICO

Nabil Benamir era detenuto nel carcere di Genova da alcuni mesi per reati di lesioni dolose e maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna. Venne individuato all'inizio del mese di agosto, quando un equipaggio della volante soccorse a Genova una ragazza incinta, poi rivelatasi la compagna di Benamir, vittima della violenza cieca dello straniero, dopo poco arrestato dalla polizia. La sua individuazione e il relativo arrestano arrivano al termine dell'operazione antiterrorismo “Over the web” e sono frutto di una rete investigativa internazionale, nel cui contesto l'Antiterrorismo della Polizia ha raccordato i contributi di Aisi, polizia olandese, Europol e Fbi. L'indagine risale al giugno scorso, quando l'intelligence aveva acquisito informazioni su Benamir. La Digos e il Servizio Contrasto dell'Estremismo e del Terrorismo Esterno della Dcpp (Direzione centrale della polizia di prevenzione) - Ucigos (Ufficio centrale per le investigazioni generali e per le operazioni speciali) ritengono di aver ineutralizzato a Genova un estremista marocchino pronto a mobilitarsi per la causa dello Stato Islamico.

