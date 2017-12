Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto 19 dicembre: i numeri vincenti! Video (conc 151-152/2017)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 19 dicembre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.151-152/2017: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

Superenalotto, Lotto e 10eLotto si preparano a regalare tanta fortuna a tutti i giocatori, grazie al concorso di questa sera. I giochi Sisal hanno già azionato i motori in previsione delle feste natalizie e sembra proprio che i premi distribuiti potrebbero essere ancora più generosi del solito. Nell'ultima estrazione del Lotto, un fortunello di Perugia è infatti riuscito a realizzare 37.500 euro in premio grazie ad un ambo secco sulla ruota di Genova. Vincite anche a Canicattì, nell'agrigentino, e la provincia di Avellino, grazie ad un giocatore di Cesinali. Nel primo caso sono stati centrati un terno e tre ambi sulla ruota di Bari, per un premio da 14 mila euro, mentre nel secondo una quaterna e quattro terni per un bottino da 12.900 euro. In totale, l'ultima estrazione del Lotto ha distribuito premi per 5,8 milioni di euro, che salgono a 1,1 miliardi per quanto riguarda le vincite di tutto l'anno. La fortuna ha premiato anche i giocatori del 10eLotto, con in testa un fortunello della provincia di Alessandria, di Casale Monferrato, che ha indovinato 10 mila euro. Un premio identico a quello registrato in provincia di Treviso, a Castello di Godego. Nel primo caso è stato indovinato un 8 fortunato grazie all'estrazione frequente, mentre nel secondo un 3 vincente per il concorso immediato. In totale, il gioco ha premiato i giocatori con più di 28 milioni di euro nell'ultimo appuntamento, contro i 3,7 miliardi di euro distribuiti invece dall'inizio di quest'anno.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Questa sera il Lotto rimette in gioco la fortuna grazie alla nuova estrazione e questo vuol dire che tanti giocatori potranno oltrepassare il traguardo finale e aggiudicarsi i premi in palio. Moltissimi appassionati hanno infatti già registrato la loro schedina, per non perdere altro tempo ed assicurarsi un posto in prima fila. Altri invece sono ancora in panne, fra regali di Natale da acquistare e lavori da ultimare. Pensare ai numeri da giocare potrebbe diventare quindi in questo momento un vero problema, ma la nostra Rubrica ritorna proprio per garantirvi il massimo risultato senza alcuno sforzo. Saremo infatti noi, al fianco della smorfia napoletana, a proporvi dei numeri da poter giocare nel concorso di oggi. Partiamo dalla notizia che abbiamo scelto, che ci parla di allergie e alimentazione. Sembra infatti che un bambino del Canada sia costretto a nutrirsi solo di pesche a causa di una rara malattia. Una sindrome che a causa delle proteine alimentari gli rende impossibile mangiare qualsiasi tipo di cibo. A causa di un'altra rara malattia, il bambino è costretto a nutrirsi solo di pesche biologiche e di stagione, onde evitare che pesticidi o fertilizzanti possano fargli del male. Inutile dire quanto le spese mediche stiano diventando insostenibili per la famiglia di Micah. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo la malattia, 19, le pesche, 89, l'allergia, 63, il bambino, 1, e la nutrizione, 87. Come Numero Oro scegliamo invece il medico, 12.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Jackpot e SuperEnalotto terranno compagnia gli italiani anche grazie all'estrazione di questa sera. Il montepremi raggiungerà quota 74,2 milioni di euro, per un concorso che potrebbe decretare finalmente la vittoria di uno degli appassionati. Nell'ultimo appuntamento con il gioco Sisal, la sestina vincente si è unita infatti ad altri grandi assenti, come il 5+1, il 5+ ed il 4+1. Un unico vincitore invece per il 5, che ha portato a casa oltre 87 mila euro in premio, mentre 54 vincitori hanno realizzato il 3+ ed il premio associato di 2.586 euro. Rimane stabile la quota del 4, pari a 368,19 euro, registrata da 246 tagliandi fortunati, mentre scende di qualche punto il 3. Questa volta il premio è stato di 25,86 euro destinato a 10.245 vincitori, mentre 159.674 appassionati hanno centrato 5,21 euro a testa grazie al 2. Per lo 0+ i vincitori sono stati 8.630, che hanno conquistato 5 euro ciascuno, mentre 3.781 sono stati i giocatori a realizzare i 10 euro dell'1+. 100 euro infine per i 621 biglietti fortunati che con il 2+ hanno conquistato 100 euro cadauno.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Ancora poche ore prima di scoprire se qualche appassionato potrà conquistare il Jackpot. Il SuperEnalotto è pronto a mettere in palio la propria fortuna ed il bottino più grande del concorso: chi non vorrebbe aggiudicarselo? Un sogno che per qualcuno potrebbe diventare una realtà proprio poco prima delle feste, garantendo un Natale davvero speciale. Molti devono tuttavia ancora decidere come spendere la propria eventuale vincita e non si parla solo del montepremi, dato che anche le quote secondarie possono riservare molte sorprese. Anche per questo la nostra Rubrica ritorna di scena per proporvi un'iniziativa presente su KickStarter e che potrà soddisfare il vostro bisogno di fare subito un primo acquisto. Parliamo di Intelli+, il primo schermo protettivo intelligente per iPhone, in grado non solo di proteggere il nostro dispositivo contro eventuali cadute, ma anche di darci il massimo della velocità durante la navigazione. Intelli+ prevede tra l'altro un doppio pulsante ai lati del dispositivo, che permettono di evitare scivoloni imprevisti e cadute pericolose. L'iniziativa sembra aver già raccolto diversi interessati, visto che il goal previsto è stato ampiamente raggiunto. Mancano però 5 giorni di tempo per poter aderire al progetto, in attesa dei numeri vincenti che invece verranno annunciati fra pochissimo.

