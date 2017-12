SUPERENALOTTO/ Estrazioni del 18 dicembre 2017: le super quote e i numeri vincenti (conc. 151/2017)

Estrazione Superenalotto del 18 dicembre 2017, concorso anticipato per le feste: numeri vincenti del concorso Sisal n.151/2017: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Anche in questa estrazione del Superenalotto di lunedì 18 dicembre 2017, non è arrivata la vincita dell'agognato jackpot, col 6 che non è stato centrato da nessuno scommettitore, così come il 5+1. La vincita più consistente è stata realizzata dall'unico scommettitore che ha centrato il 5 con la sua schedina, portando a casa 87mila 448,18 euro. Sono stati 246 i vincitori con 4 punti, che hanno vinto 368,19 euro, mentre i 10mila 425 vincitori con 3 punti hanno vinto 25,86 euro ciascuno e sono stati ben 159mila 674 i vincitori con 2 punti in schedina, che hanno portato a casa 5,21 euro a testa. Il jackpot continua a latitare dallo scorso 1 agosto e per la prossima estrazione del Superenalotto ha raggiunto l'ormai più che ragguardevole cifra di 74 milioni e 200mila euro. (agg. di Fabio Belli)

I NUMERI VINCENTI!

I numeri vincenti di questa estrazione insolita del Superenalotto sono ormai noti. Certo il Natale ha portato un po' di scompiglio per i cacciatori del jackpot, ma di certo - se Natale tien fede alla sua tradizione - c'è da sperare che i doni possano arrivare con maggiore facilità. E allora è il momento per prendere i biglietti e controllare i numeri vincenti, che vi esortiamo comunque a ricontrollare anche in ricevitoria. E ora pronti per un sospiro di delusione o un urlo di gioia? Ecco la combinazione vincente del Superenalotto di oggi.

Ultima estrazione Superenalotto n. 151 del 18/12/2017

COMBINAZIONE VINCENTE

24 85 90 73 55 71

NUMERO JOLLY

2

SUPERSTAR

41

CRESCE L'ATTESA PER LA PROSSIMA ESTRAZIONE

Ancora pochi minuti di attesa e verranno estratti i numeri vincenti per il concorso numero 151 del Superenalotto. Con il montepremi sempre più alto aumentano di conseguenza gli italiani che tentano la fortuna. Lo scorso 16 dicembre ha gioito la Lombardia dove sono state registrate ben 29262 vincite per un totale di circa un milione di euro. Non possono nemmeno lamentarsi i laziali con 12397 vincite e un ammontare di 609 mila euro. Solamente 272 vincite in Valle d'Aosta dove si sono vinti appena 11769 euro, e anche in Molise non è stato un concorso fortunatissimo con 615 vincite e 25 mila euro di montepremi. Sono state le regioni italiane con almeno 10000 vincite ciascuna: oltre a Lazio e Lombardia l'elenco comprende anche Campania, Puglia, Veneto, Piemonte e Sicilia.

LE QUOTE DELL'ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot del SuperEnalotto continua a salire sempre più, arrivando fino a 74,2 milioni di euro, previsti per il concorso di questa sera. I giocatori e gli appassionati più recenti sono già col fiato sospeso in attesa di scoprire quale sarà la sestina vincente, che oggi potrebbe cambiare la vita a qualche fortunato. L'ultima estrazione non c'è stato nessun 6, nessun 5+1 e nessun 5+; il premio maggiore è andato invece ai 47 giocatori che hanno preso il 4+, aggiudicandosi circa 30465 euro a testa, mentre sono stati indovinati sette 5, ognuno di essi ha vinto 30280 euro. Ai 134 vincitori del 3+ andranno 2315 euro ciascuno mentre i 706 fortunati che hanno azzeccato almeno 4 numeri riceveranno un premio di 305 euro; la somma vinta da ognuno che ha totalizzato un 3 è di 23,15 euro, chi ha fatto 2 o 0+, ai 2+ vanno 100 euro, ai +1 vengono dati 10 euro.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Sbancare il Superenalotto è una di quelle cose che potrebbe stravolgere la psiche anche delle persone più imperturbabili: 74 milioni di euro sono una somma di denaro che si fa fatica anche a immaginare, soprattutto per chi nella vita fatica ad arrivare a fine mese e magari è anche disoccupato. In questi casi è meglio affidarsi a degli esperti nel settore, dei pianificatori finanziari che possano darti dei consigli preziosi su come utilizzare al meglio il montepremi senza fare spese pazze con il rischio inoltre di dare nell'occhio e farsi sgamare. La tentazione di comprare ville, supercar di lusso e darsi a un tenore di vita sfrenato sarebbe troppo forte anche per le persone più virtuose e parsimoniose.

