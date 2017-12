Terremoto oggi/ INGV ultime scosse: sisma M 2.9 al confine Italia-Francia (ore 13:10, 19 dicembre)

Terremoto oggi, 19 dicembre 2017: una scossa di magnitudo 2.3 sulla scala Richter ha interessato la provincia di Macerata, epicentro ad Ussita (dati INGV in tempo reale).

Un terremoto di magnitudo 2.9 sulla scala Richter ha avuto luogo alle ore 10:10 di oggi, martedì 19 dicembre 2017, al confine Italia-Francia. Ne dà notizia la sala sismica di Roma dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), sottolineando che l'epicentro del terremoto è stato localizzato nel punto di coordinate geografiche 44.75 di latitudine e 6.64 di longitudine, con ipocentro individuato ad una profondità nel sottosuolo di 10 km. Nessun comune italiano risulta essere compreso nel raggio di 20 km dall'origine del movimento tellurico. Tra i centri abitati della Penisola con popolazione superiore ai 50mila abitanti quello più vicino all'epicentro è Cuneo, situato ad una distanza di 82 km. In ogni caso, neanche da parte francese si hanno riscontri di eventuali danni a persone e/o cose. (agg. di Dario D'Angelo)

SCOSSA M 2.3 IN PROVINCIA DI MACERATA

Un terremoto di magnitudo 2.3 sulla scala Richter si è verificato in provincia di Macerata alle ore 7:20 di oggi, martedì 19 dicembre 2017. La scossa, come riportato dal consueto report dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), ha visto il suo epicentro nel punto di coordinate geografiche 42.96 e 13.12 di latitudine, con ipocentro individuato ad una profondità nel sottosuolo di 11 km. L'elenco completo dei comuni situati nel raggio di 20 km dall'origine del movimento tellurico è il seguente: Ussita (MC), Visso (MC), Castelsantangelo sul Nera (MC), Fiordimonte (MC), Acquacanina (MC), Fiastra (MC), Bolognola (MC), Monte Cavallo (MC), Preci (PG), Pieve Torina (MC), Pievebovigliana (MC), Muccia (MC), Sellano (PG), Sarnano (MC), Montemonaco (AP), Montefortino (FM), Norcia (PG), Serravalle di Chienti (MC) e Amandola (FM).

SCOSSA M 1.9 A LARGO DELLE ISOLE EOLIE

L'ultima scossa di terremoto verificatasi in Italia a livello temporale è andata in scena a largo delle Isole Eolie, nelle acque che cadono nella giurisdizione della provincia di Messina, in Sicilia. Come riportato dalla sala sismica di Roma dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), un terremoto di magnitudo 1.9 sulla scala Richter si è verificato alle ore 9:38 di oggi, 19 dicembre 2017, nel punto di coordinate geografiche 38.58 di latitudine e 14.41 di longitudine, con ipocentro individuato ad una profondità nel sottosuolo di 10 km. Nessun comune è collocato nel raggio di 20 km dall'origine del terremoto, che comunque non sarebbe stato avvertito dalla popolazione a causa della sua scarsa intensità. Il centro abitato allo stesso tempo più popoloso e vicino all'origine del sisma è quello di Bagheria, distante comunque la bellezza di 97 km.

