Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Genova, marocchino accusato di attentato kamikaze (19 dicembre 2017)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: incidente ferroviario nello stato di Washington. E' morto Altero Matteoli. Continua lo scontro tra Di Maio e Renzi. Oggi la Coppa Italia (19 dicembre 2017)

19 dicembre 2017 - agg. 19 dicembre 2017, 14.48 Matteo Fantozzi

Ultime notizie, Matteo Renzi - La Presse

GENOVA, MAROCCHINO ACCUSATO DI PREPARARE ATTACCO SUICIDA

Ancora un sospetto terrorista islamico fermato a Genova, uno dei centri italiani dove evidentemente il passaggio e il nascondiglio sono più frequenti. In realtà il marocchino 29enne Nabil Benamir si trovava già in carcere dallo scorso agosto per violenze ai danni della sua compagna. Adesso è stata aggiunta l'accusa di volersi immolare in un attentato terroristico. Si tratterebbe di un personaggio importante dell'Isis tornato in Europa "con l'obiettivo di addestrare altri membri dello Stato Islamico alla fabbricazione e all'utilizzo di esplosivi". Trovate istruzioni per fabbricare ordigni esplosivi e video di azioni suicide e messaggi sospetti sul suo Whatsapp (Agg. Paolo Vites)

MORTO SPELACCHIO, L'ALBERO DI NATALE DI ROMA

L'albero di Natale posto in piazza Venezia a Roma è stato dichiarato morto. Soprannominato Spelacchio per il triste aspetto che aveva sin dall'inizio secondo gli esperti che lo hanno venduto a comune, l'albero era in ottime condizioni quando partito dalla Val di Fiamme, come testimoniano anche le foto. Ma a Roma, l'albero è apparso quasi subito secco e in pessime condizioni. Secondo gli esperti, l'albero era già morto alla partenza, perché in questi casi si tagliano sempre via le radici per rendere possibile il trasporto, ma sono in grado di sopravvivere anche un mese e mezzo. Invece Spealcchio è morto subito. La colpa? "Escludo che sia seccato così in fretta per colpa del freddo, o, come detto da qualcuno, perché avvelenato perché non ci sono evidenti sintomi per avvalorare questa ipotesi. Quello che è successo - continua l'esperto - è che sia stata eseguita non correttamente l'operazione di slegatura della pianta una volta arrivata a Roma, procedura, questa, di estrema delicatezza perché c'è il rischio di rottura dei rami. Ecco, a mio giudizio, e senza accusare nessuno, la causa di quel che è successo va ricercata in questa fase" (Agg. Paolo Vites)

DUBAI, GIANCARLO TULLIANI SCARCERATO SU CAUZIONE

Giancarlo Tulliani, arrestato lo scorso novembre a Dubai dopo mesi di latitanza, accusato di riciclaggio internazionale, è stato liberato su cauzione. Gli Emirati Arabi inoltre non sono costretti a estradarlo in Italia, anche se gli è stato sequestrato il passaporto e non può lasciare Dubai. Diversi sono i latitanti italiani che vivono nel paese arabo tranquillamente senza che vengano estradati, non esiste infatti un trattato di estradizione tra gli Emirati e l'Italia: ratificato dal paese arabo nel 2016, l'Italia non l'ha ancora firmato. Tulliani, cognato del politico Gianfranco Fini, è coinvolto nell'inchiesta del cosiddetto re delle slot machine Francesco Corallo (Agg. Paolo Vites)

INCIDENTE FERROVIARIO NELLO STATO DI WASHINGTON

Un’impressionante incidente ferroviario è avvenuto nello Stato di Washington. Un treno ad alta velocità è infatti deragliato, su un ponte, facendo precipitare alcune delle carrozze nella sottostante autostrada. L’incidente che è avvenuto tra le città di Tacoma e Olympia a sud di Seattle ha interessato un convoglio della Amtrak. I primi soccorsi immediatamente giunti sul luogo della tragedia parlano di diversi morti e decine di feriti, la zona per il momento è impossibile da raggiungere e il traffico è consentito solamente ai mezzi di soccorso. Dalle prime dichiarazioni le autorità sembrerebbero non prendere in considerazione ipotesi legate al terrorismo internazionale, anche se come ha dichiarato lo sceriffo della contea tutte le piste saranno scandagliate in maniera molto approfondita.

MORTO ALTERO MATTEOLI

L’ex ministro dei trasporti e senatore Altero Matteoli è deceduto in un incidente stradale sulle strade toscane. Matteoli era alla guida della sua BMW quando per ragioni ancora da stabilire all'altezza di Orbetello si è scontrato frontalmente con un’altra vettura. Il senatore estratto in fin d vita dall’auto è deceduto durante il trasporto in ospedale. Matteoli aveva 77 anni ed era stato il responsabile ai trasporti in uno dei tanti governi Berlusconi, quando era in carica sempre si era interessato della manutenzione del tratto stradale dove per ironia della sorte ha trovato la morte. L’annuncio della scomparsa è giunto in parlamento nel primo pomeriggio, tutti i leader politici in tale contesto hanno manifestato il proprio cordoglio per la scomparsa. Non sono state ancora rese note le date delle esequie.

CONTINUA LO SCONTRO TRA DI MAIO E RENZI

Non passa giorno che due dei leader più rappresentativi della politica italiana si punzecchino. Stavolta il tema di scontro tra Di Maio e Renzi è la politica economica europea, con il leader grillino convinto di poter organizzare un referendum per decidere l’uscita dalla moneta unica. Immediata la risposta di Renzi che bolla l’idea come una vera e propria follia per l’economia. Da registrare inoltre una parziale apertura del Grillino che parlando con i giornalisti afferma che il suo partito in caso di vincita delle elezioni, potrebbe prendere in considerazione l’idea di un eventuale alleanza con chi condivide i principi costitutivi del movimento, in tale contesto Di Maio smentisce categoricamente che Di Battista possa far parte della sua eventuale squadra di governo.

IL MILAN ANNULLA LA CENA DI NATALE

Un vero e proprio baratro quello che stanno vivendo i tifosi del Milan, con una delle squadre più blasonate d’Italia che sembra incapace di uscire da una crisi infinita. In tale contesto la società ha fatto sapere che quest’anno la prevista cena di Natale non sarà effettuata, la squadra in vista della difficile trasferta di sabato contro l’Atalanta, una delle squadre più toniche del campionato, è stata infatti relegata in un ritiro punitivo già da stamattina. Spiccano in questa situazioni le dichiarazioni di Gattuso, con il nuovo allenatore subentrato a Vincenzo Montella che cerca di rincuorare i suoi, ma non nasconde una certa irritazione per avere a disposizione campioni che di fatto non si stanno rivelando per niente tali.

COPPA ITALIA, STASERA IN CAMPO IL NAPOLI DOMANI LE ALTRE

Toccherà al Napoli dire la sua stasera in Coppa Italia pronto ad affrontare allo Stadio San Paolo l'Udinese di Massimo Oddo reduce dall'incredibile 3-1 di San Siro contro l'Inter. Entrambe le squadre adopereranno un turnover sistematico per questa gara valida per gli ottavi di finale della seconda competizione nazionale. La vincente nei quarti affronterà chi uscirà con un successo dalla gara Atalanta-Sassuolo che invece si disputerà domani. Saranno in campo anche la Roma e la Juventus tra ventiquattro ore. I due club poi si affronteranno sabato sera in un match delicatissimo per la classifica della Serie A. I giallorossi di Eusebio Di Francesco affronteranno in casa il Torino di Sinisa Mihajlovic mentre i bianconeri di Massimiliano Allegro ospiteranno all'Allianz Stadium il Genoa di Davide Ballardini.

© Riproduzione Riservata.