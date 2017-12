ALLERTA NEVE E VIABILITÀ AUTOSTRADE/ Maltempo al Nordovest: Cuneo e Torino imbiancate. Fiocchi sulla A6

Allerta neve e viabilità autostrade, 2 dicembre 2017: maltempo al nordovest, Cuneo e Torino imbiancate. Code al traforo del Monte Bianco, chiusi valichi del Tenda e della Maddalena

Meteo e viabilità, due argomenti che gioco forza sono destinati a mescolarsi. Soprattutto in giornate come quella di oggi, 2 dicembre 2017, dove l'allerta neve rischia di complicare non poco i programmi degli automobilisti in viaggio. In questo momento la situazione più complicata si registra al nord-ovest, dove il maltempo si è tradotto in nevicate nel corso della notte sul Piemonte soprattutto meridionale ed occidentale. Ad essere colpita, come riporta il portale 3bmeteo.it, è stata soprattutto Cuneo e provincia, con la città coperta da un manto bianco che ha provocato accumuli anche di mezzo metro a partire dai 900-1000 metri di altitudine. Anche Torino ha fatto i conti con i fiocchi, tramutatisi però in pioggia durante la notte. Neve anche sull'entroterra ligure di Ponente e a bassa quota in Valle d'Aosta. Per quanto riguarda il centro-Sud, la neve ha fatto capolino anche sulla dorsale tosco-emiliana e su quella marchigiana a quote collinari, nonché in Sardegna oltre i 700m.

LA VIABILIT À

A risentire del maltempo e di un'allerta neve destinata a proseguire almeno per tutta la giornata odierna, come detto, è soprattutto la viabiilità. Se disagi sono stati riscontrati nella serata di ieri sulla A6 Torino-Savona, con fiocchi tra allacciamento Tangenziale Sud Di Torino e Bivio A6/A10 Savona , bisogna sottolineare come i collegamenti stradali con la Francia attraverso i valichi del Tenda e della Madallena siano stati addirrittura chiusi. In questo senso, come riportato dalla società Autostrade per l'Italia, la situazione aggiornata (alle ore 13) parla di un'allerta neve che interesserà soprattutto la A1 Milano-Napoli. I tratti interessati sono quelli compresi fra Sasso Marconi e Barberino di Mugello, e Firenze tra Bivio A1-Variante e Aglio KM 255. Per il momento il pericolo maggiore è rappresentato dal vento forte: folate di una certa entità si registrano sulla A12 Roma-Civitavecchia tra Civitavecchia Nord e SS1 Aurelia.

