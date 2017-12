INCIDENTE STRADALE/ Saronno, auto fa inversione e si schianta contro un camion: 3 ragazzi morti (2 dicembre)

Incidente stradale (foto da Pixabay)

Un tragico incidente stradale si è verificato nella notte sulla Monza-Saronno, coinvolgendo un'utilitaria su cui viaggiavano 4 giovani e un camion guidato da un 25enne. Secondo quanto ricostruito gli inquirenti, la Fiat Punto ha tentato un'improvvisa inversione di marcia, probabilmente per raggiungere l'area di servizio posta dall'altro lato della strada, senza considerare che su quella carreggiata stava sopraggiungendo il tir che ha centrato in pieno il mezzo. Come riportato dall'Ansa, il bilancio dell'incidente stradale è di 3 morti e 2 feriti: questi ultimi sono il conducente della macchina, un 20enne rimasto gravemente ferito e ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano, e quello del camion, un 25enne portato all'ospedale di Saronno. Le 3 vittime erano tutti a bordo dell'utilitaria, si tratta di: Alessandro Masini e Matteo Carnelli, entrambi di 16 anni, e Davide Greco, di 21 anni. I ragazzi erano tutti di Rovello Porro, in provincia di Como.

FIRENZE, FRONTALE A PONTASSIEVE

Non solo Saronno nel racconto quotidiano degli incidenti stradali che puntualmente si verificano in Italia. Come riportato da Firenze Today, infatti, un impatto frontale tra due automobili ha avuto luogo nella galleria di Pontassieve, sulla statale 67 in direzione Rufina. Protagoniste dello schianto, avvenuto intorno alle ore 20 di ieri, 1 dicembre 2017, sono state due persone - un uomo e una donna - rimaste intrappolate nell'abitacolo delle rispettive vetture. Per liberarle da ciò che restava delle loro macchine è servita tutta l'abilità dei vigili del fuoco di Firenze e Pontassieve. Oltre ai pompieri, sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia locale e il personale sanitario del 118, incaricatosi di verificare le condizioni di salute dei due feriti. Né l'uomo, né la donna sono in pericolo di vita. La strada stale 67 teatro dello scontro è rimasta chiusa per circa due ore.

